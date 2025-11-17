El puente Navale de Pune sufre otro accidente en un fuerte descenso







EL Autopista Mumbai-Bengaluru cerca del puente Navale de Pune se produjo otro accidente el lunes por la tarde, con cuatro o cinco vehículos chocando en el tramo empinado. Algunos pasajeros sufrieron heridas leves y el tráfico se restableció rápidamente después de que la policía llegó al lugar.

El accidente se produce poco después del incidente del 13 de noviembre en el mismo puente, donde un remolque que iba a alta velocidad embistió a varios vehículos y un automóvil privado se incendió, matando a ocho pasajeros atrapados en el interior.

Información preliminar sugiere que los vehículos del lunes viajaban cuesta abajo cuando un conductor perdió el control, provocando una colisión en cadena. Testigos presenciales dijeron que un camión contenedor iba a exceso de velocidad antes de chocar con una camioneta que estaba delante. No se reportaron heridos importantes.

Un inspector de policía de alto rango de la comisaría de Sinhagad dijo que el tráfico disminuyó brevemente y confirmó que el conductor del contenedor perdió el control antes de embestir la camioneta. El asunto está bajo investigación.

El tramo del Puente Navale ha sufrido frecuentes accidentes en los últimos años. policía de tránsito Los registros registran más de 200 accidentes graves entre 2021 y 2025, incluidos 95 casos graves, con alrededor de 100 muertes en esta ruta en los últimos cuatro años.

Expertos citan la pendiente pronunciada, las barandillas ineficaces, la mala visibilidad y las medidas inadecuadas de control de velocidad como preocupaciones recurrentes. Los residentes y viajeros continúan instando a las autoridades a encontrar soluciones de seguridad a largo plazo.





