El puente de Huajiang Grand Canyon en China corta el tiempo de viaje de 2 horas a 2 minutos







China ha abierto oficialmente el puente Huajiang Grand Canyon, ahora reconocido como el Puente más alto del mundoTransformando los viajes a través de uno de los terrenos más difíciles del país. Implente 625 metros sobre el río Beipan, el puente ha reducido el tiempo de viaje a través del cañón, de dos horas a solo dos minutos.

Ubicado en la provincia de Guizhou, el puente abarca el vasto Gran Cañón Huajiang, un área considerada durante mucho tiempo un desafío para el desarrollo de infraestructura. La apertura del puente marca un hito significativo en el esfuerzo continuo de China para mejorar la conectividad en su región montañosa del suroeste.

Según la BBC, el nuevo puente ha reducido los tiempos de viaje para los viajeros y transporte de cargaAumento del potencial económico y el acceso regional.

Un espectáculo en los cielos

El domingo, los medios de comunicación estatales transmiten imágenes de drones en vivo que muestran vehículos que cruzan la estructura masiva, sus sorprendentes torres de apoyo azul que se elevan a través de la niebla y las nubes. La ceremonia de apertura atrajo a la multitud de residentes locales, ingenieros y funcionarios del gobierno, muchos de los cuales expresaron orgullo por el logro durante las entrevistas en vivo, informó la agencia de noticias AFP.

De 2 horas a 2 minutos

El puente Huajiang Grand Canyon de China 🌉 —1,420 m, 625m de altura – se ha abierto al tráfico, estableciendo nuevos récords mundiales en ingeniería.#Guizhou #Marvel de ingeniería pic.twitter.com/bwzsqyf0fp – Buena vista de la caza (@scenerychn) 28 de septiembre de 2025

El puente más alto del mundo desde el nivel del suelo, el puente Huajiang Grand Canyon, se abrió hoy al tráfico en la provincia del sur de Guizhou de China, reduciendo el tiempo de viaje a través del cañón de 70 minutos a solo unos pocos. ¡Demonios no!pic.twitter.com/zux7xnrvhp – Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) 28 de septiembre de 2025

El puente no es solo una hazaña de ingeniería sino también una atracción turística. Cuenta con un ascensor turístico de 207 metros, cafeterías Sky y plataformas de visualización, que ofrece vistas panorámicas del impresionante paisaje del cañón a continuación.

Pruebas de seguridad rigurosas

Antes de su apertura, el puente se sometió a extensas pruebas estructurales. Ingenieros realizó una prueba de carga a gran escala, colocando 96 camiones a través de la cubierta para simular altas cargas de tráfico. Más de 400 sensores monitorearon el tramo principal del puente, las torres, los cables y los tirantes para cualquier signo de estrés o movimiento, asegurando que el puente cumpliera con los estándares de seguridad.

El puente Huajiang Grand Canyon ahora tiene dos récords mundiales:

● El puente más alto del mundo, que se encuentra a 625 metros sobre el piso del cañón

● Puente de tramo más grande jamás construido en terreno montañoso, con un lapso principal de 1,420 metros

● En total, el puente se extiende 2.900 metros de longitud.

El gerente del proyecto Wu Zhaoming, de Guizhou Transportation Investment Group Co Ltd, detalló los formidables desafíos enfrentados durante la construcción. Estos incluyeron estabilizando pendientes de cañón empinado, el manejo del concreto se vierte en variaciones de temperatura extrema y mitigando los efectos de las fuertes condiciones del viento por encima del valle.

Con la apertura del puente Huajiang Grand Canyon, Porcelana Ahora domina la lista de los puentes más altos del mundo, con ocho de los 10 mejores ubicados solo en la provincia de Guizhou.

Al elevarse a 625 metros sobre el río y ser el más alto del mundo, el puente Huajiang Grand Canyon en Guizhou, SW China, dio a conocer una espectacular prueba de cortina de agua, donde la luz del sol y el aerosol se fusionaron para pintar un arco iris sobre el cañón. 🌈 ¡Una vista impresionante! @Upguizhou pic.twitter.com/xs8aiulxxs – Mao Ning (@spoxchn_maoning) 27 de septiembre de 2025









