El pueblo del hajj indonesio en Arabia Saudita está como operar 2028

Padang, Viva – El subdirector de la Agencia de Organización de HAJJ Indonesia (BP) Dahnil Anzar Simanjuntak dijo que el gobierno estaba tratando de hacer un plan de desarrollo Pueblo de hajj Indonesia en Arabia Saudita puede operar en 2028.

«El plan es que algunas de las aldeas de Hajj se pueden usar en la temporada 2028 Hajj», dijo el jefe adjunto BP Hajj Dahnil Anzar Simanjuntak durante la reunión de coordinación sobre la implementación del Hayy de la provincia de West Sumatra en Padang, el sábado.

Esto está en línea con los deseos del presidente Prabowo Subianto para que la aldea del Hajj pueda estar operativa lo antes posible con la esperanza de que la mejora de los servicios de peregrinos mejore.

El CEO y entre Rosan Roeslani junto con la cabeza del BP Haji Mochamad Irfan Yusuf también han visitado Arabia Saudita para ver un área de 80 hectáreas (HA) que se utilizará como la aldea indonesia Hajj. Sin embargo, para la ubicación no puede estar seguro porque todavía está buscando el área correcta.

«El presidente ha dado instrucciones para que la aldea del Hajj pueda acomodar a 200 mil peregrinos para que los peregrinos estén centralizados en un momento», dijo.

El ex portavoz del Ministro de Defensa de Indonesia explicó de acuerdo con la discusión. entre El presidente Prabowo Subianto con el Príncipe Heredero y el Primer Ministro de Arabia Saudita, el Príncipe Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz al Saud (MBS), más tarde la aldea del Hajj pertenecerá a Indonesia y no alquiler.

Además de mejorar el servicio Hajj y suprimir la duración del período de espera, también se proyecta que el establecimiento de la aldea del Hajj reduzca el costo de la peregrinación que la comunidad debe incurrir. Porque, en los hoteles del área, se construirán hospitales y otras instalaciones de apoyo.

«Sí, con suerte si ya tenemos un pueblo de Hajj, podemos reducir el costo de Hajj porque todo Servicios de una parada«Dijo. (Ant)