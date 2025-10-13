El público puede monitorear las actividades de los miembros de la Cámara de Representantes a través de la Aplicación de Monitoreo del Fondo de Receso

Jacarta – El vicepresidente de la RPD RI, Sufmi Dasco Ahmad, dijo que su partido crearía una aplicación para monitorear dana recreo aceptado por todo legislador. Posteriormente, el público podrá acceder a esta aplicación como una forma de seguimiento de sus representantes en la RPD RI.

Lea también: Los líderes de la RPD confirman que no habrá aumento en los fondos de receso en octubre de 2025



«En nuestra opinión, las actividades realizadas deben mostrar un componente de costo que sea suficiente para el dinero que luego se da, eso es todo. Todo está bien si luego están obligados a cargar más tarde cuáles son las actividades, dónde, en qué forma, eso es todo», dijo Dasco a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Añadió que la solicitud sería gestionada por la Secretaría General de la RPD y supervisada directamente por el Tribunal Honorario del Consejo (MKD). Posteriormente el público podrá acceder a informes sobre sus respectivas actividades. miembro de la RPD.

Lea también: Con el objetivo de que la gestión del fondo Hajj crezca hasta 188,9 billones de IDR este año, eche un vistazo al enfoque de inversión de BPKH



«Si el público quiere verlo, simplemente escriba el nombre del miembro de la RPD. Por ejemplo, ‘Sufmi Dasco’, el informe se publicará más tarde. Esto también será supervisado por el MKD», explicó.

Por otro lado, admitió que los miembros de la RPD a menudo compensan el déficit de las tarifas de receso para satisfacer las necesidades de la gente en sus respectivos distritos electorales (dapil).

Lea también: A punto de ser nombrado jefe de la LPS, Anggito Abimanyu ya no ejercerá como viceministro de Finanzas



Puso un ejemplo: cuando visitan los distritos electorales durante el receso, a veces sus partidarios piden a los miembros de la RPD que mejoren la infraestructura o compren ciertos equipos.

«Bueno, durante las visitas de aspiración a veces también se les dispara en el campo, por ejemplo, las carreteras de las aldeas o de las aldeas necesitan ser reparadas, por ejemplo, se necesitan tiendas de campaña para los muertos, así», dijo Dasco.

«Bueno, a veces estos miembros de la RPD sí, también pueden ser nombok, ya sabes», continuó.

El presidente del diario del partido Gerindra DPP dijo que los legisladores estaban bloqueando porque el distrito electoral estaba en una zona densamente poblada, por ejemplo en Yakarta.

«A veces es como varios ejemplos de amigos cuyos distritos electorales son densos, los distritos electorales son densos, como Habiburrahman, el este de Yakarta, por ejemplo, esto es solo Yakarta», dijo.

«Aquellos con distritos electorales densos, si hacen actividades de socialización en un punto, por ejemplo, luego hacen otra en ese punto, pero luego la que está cerca de ese punto no se hace, a veces sus electores preguntan: ‘¿Cómo es que no tenemos ninguna necesidad básica?’ por ejemplo así. «Finalmente lo añadió», continuó.