El público pierde la fe en el suministro de agua de Indore después de las muertes por contaminación







La tragedia de la contaminación del agua en la capital comercial de Madhya Pradesh Indore ha dejado a la gente evitando el suministro de agua municipal y corriendo en busca de agua embotellada, lo que supone una presión financiera para quienes tienen recursos limitados. Los propietarios de los puestos están utilizando agua embotellada para preparar té y garantizar la seguridad de los clientes. A pesar de utilizar agua embotellada, el precio del té no ha aumentado, señaló el propietario del puesto de té, Tushar Verma.

Según las autoridades, seis personas han muerto y más de 200 han sido hospitalizadas en un brote de vómitos y diarrea provocados por agua potable contaminada en Bhagirathpura, que tiene una gran población de grupos de ingresos bajos y medios. Las cifras de muertes, sin embargo, varían, oscilando entre 10 y 16.

«Sí, ahora tenemos miedo de beber agua de los grifos municipales. Necesitamos pruebas de que el agua está limpio, sólo entonces lo beberemos. Mi familia actualmente compra jarras de agua potable en el mercado, pagando entre 20 y 30 rupias por jarra», dijo el sábado Sunita, residente de Marathi Mohalla. Afirmó que la zona estaba recibiendo «agua sucia» de los grifos durante los últimos dos o tres años, pero nadie escuchó las quejas de los residentes. «Desde hace mucho tiempo, hemos estado añadiendo alumbre (sal sulfato utilizada para purificar el agua) y también hirviendo agua antes de beber», añadió Sunita.

Muchos residentes beben agua de camiones cisterna. Fotos/PTI

Mientras tanto, la administración local se ha puesto manos a la obra para crear conciencia sobre el uso seguro del agua. “Se lleva a cabo una campaña de información, educación y comunicación (IEC) en Bhagirathpura a través de trabajadores de ONG. Estos trabajadores dicen a la gente que hierva el agua durante 15 minutos antes de beberla y que utilice únicamente agua potable que actualmente se suministra a través de camiones cisterna municipales», dijo el magistrado de distrito Shivam Verma. Se está clorando las tuberías de suministro de agua municipal y los pozos entubados en Bhagirathpura, añadió.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





