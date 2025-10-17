¡El público nunca obtiene una explicación completa!

Jacarta – Observador de fútbol nacional, Tommy Welly o como se llame familiarmente Toalla de tapónse pronunció sobre el despido Patricio Kluivert desde el asiento del entrenador Selección Nacional de Indonesia.

Esta decisión fue anunciada por el PSSI el jueves 16 de octubre de 2025, al mismo tiempo que el despido de todo el cuerpo técnico holandés que formaba parte del cuerpo técnico del equipo Garuda.

Según Bung Towel, una decisión de esta magnitud debe explicarse abiertamente con argumentos futbolísticos claros, no sólo por los malos resultados en el campo. Según él, el público aún no tiene una idea completa de los motivos fundamentales del despido de Kluivert.



Patrick Kluivert, ex entrenador de la selección de Indonesia Foto : Instagram/Patrick Kluivert

«La destitución de Patrick Kluvert, si ocurre en un corredor normal, debe surgir el argumento del fútbol. Porque hasta ahora, en mi opinión, ha habido un marco como una alineación de prueba y error, una alineación basada en la experiencia o sustituciones tardías», dijo Bung Towel, citado por tvOnenewsViernes 17 de octubre de 2025.

También añadió que hasta ahora no ha habido ninguna explicación oficial sobre lo que realmente ocurrió detrás de las decisiones técnicas de Kluivert.

«Pero nunca sabremos las condiciones reales. No hay una explicación clara al respecto. Esto significa que en términos de conocimiento y comprensión del fútbol, ​​nuestro público no recibe la información completa», continuó.

Bung Towel comprende la reacción emocional del público ante el fracaso de la selección nacional de Indonesia en dar un paso adelante copa del mundo 2026. Cree que es normal que las personas se sientan decepcionadas o enojadas, considerando que había grandes esperanzas cuando aún había oportunidades abiertas.

«Por lo tanto, es normal que el público esté decepcionado, enojado o triste, porque todos queremos clasificarnos para la Copa del Mundo. Pero aún así, todo tiene que estar dentro de los estándares del fútbol. Tenemos que conocer la calidad», dijo.

Sin embargo, Bung Towel también destacó la aparición de sentimientos de comparación con el anterior entrenador, Shin Tae-yong, lo que complicó aún más la situación. Consideró que Kluivert se encontraba desde el principio en una situación incómoda debido a la presión del público, todavía atrapado en la euforia de la era del técnico surcoreano.



El regreso de Shin Tae-yong a Corea del Sur

«Quienquiera que sea el entrenador de la selección indonesia, y mucho menos Patrick Kluivert, no se encontraba en una posición cómoda desde el principio. Porque Kluivert fue recibido en un ambiente que no era propicio», explicó Bung Towel.