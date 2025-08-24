El público cree que la amnistía de la abolición no sacude la relación entre Prabowo y Jokowi

Yakarta, Viva – La encuesta del Instituto de Polling realizó una encuesta relacionada con la relación entre el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto y el 7º presidente indonesio Joko Widodo (Brillo) Después de la política de administración amnistía Y abolición.

Se sabe que Prabowo dio una de las amnistías al ex Ministro de Comercio Tom Lembong y la abolición al Secretario General de PDIP, Hasto Kristiyanto.

Los resultados de la encuesta dijeron que la mayoría del público no creía que la relación entre Prabowo y Jokowi se rompiera después de la política de dar abolición y amnistía.

En la encuesta celebrada del 4 al 7 de agosto de 2025, hasta el 52.1 por ciento de los encuestados dijeron que no creían (28.3 por ciento de falta de confianza y el 23.8 por ciento no creía en absoluto) suponiendo que la relación de Prabowo -Jokowi no era armoniosa después de la política.

Mientras tanto, lo que declaró que se creía que era solo el 23.2 por ciento (3.6 por ciento muy creyendo y el 19.6 por ciento tenía suficiente confianza). En cuanto al resto, 24.8 por ciento, elija no saber o no responder.

«Este hallazgo indica que el público ve las relaciones relativamente relativamente estables de Prabowo y Jokowi, aunque surgieron políticas que tienen el potencial de causar interpretaciones políticas, como dar abolición y amnistía», dijo Kennedy Muslim, el principal investigador del Instituto de Encuestiones, al describir el lanzamiento de una encuesta con un «nivel de confianza pública en las instituciones estatales y los últimos problemas políticos ‘virtualmente’ virtualmente ‘.

Según Kennedy, la mayoría del público consideraba la política de Prabowo como un paso político orientado hacia la reconciliación, no un desencadenante de la falta de armonía.

«Los encuestados tienden a evaluar el decreto presidencial para expandir el espacio político inclusivo, de modo que el tema de romper las relaciones Prabowo -Jokowi no es muy confiable», explicó.

Kennedy agregó, sin embargo, el número 23.2 por ciento creía que la relación de Prabowo -Jokowi no era armoniosa, todavía había una percepción crítica en algunas personas. «Esto puede provenir de grupos que evalúan la política de amnistía tiene el potencial de interrumpir la comunicación política entre las dos figuras nacionales», agregó.

En general, Kennedy continuó: «El público parece más optimista de que las políticas de amnistía y abolición no sacuden las relaciones políticas de Prabowo y Jokowi. Esto es importante para mantener la estabilidad política en el gobierno temprano del gobierno.

La encuesta de la encuesta se realizó en el rango del 4 al 7 de agosto de 2025, colocando a 1.206 encuestados entrevistados por teléfono. El nivel de confianza de la encuesta alcanza el 95 por ciento.