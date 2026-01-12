El público busca líderes con integridad y firmeza

Jacarta – Resultados de la investigación del instituto. Encuesta KedaiKOPI reveló que la integridad y la firmeza son los principales factores evaluados por la sociedad para determinar al líder ideal. Los hallazgos se publicaron el domingo 11 de enero de 2026.

El fundador del Instituto de Encuestas KedaiKOPI, Hendri Satrio, dijo que la investigación, titulada Exploración de los criterios del líder ideal nacional, fue preparada para brindar una visión general a las élites políticas y a los líderes potenciales sobre los criterios, categorías y competencias de liderazgo que espera el público.

«Esta investigación tiene como objetivo informar a las élites políticas y a los líderes potenciales sobre los criterios, categorías y competencias de liderazgo deseadas por el pueblo de Indonesia», dijo Hendri Satrio, conocido familiarmente como Hensa, en un comunicado recibido en Yakarta el lunes (1/12/2026).

La investigación se llevó a cabo utilizando el método de discusión de grupos focales (DGF) los días 2 y 3 de diciembre de 2025. Participaron un total de 30 encuestados de diversos orígenes, desde académicos, activistas de ONG, estudiantes, periodistas, amas de casa, mototaxis en línea, comerciantes, empresarios, directores de RT y profesores. La composición de los encuestados estuvo compuesta por un 73,3 por ciento de hombres y un 26,7 por ciento de mujeres.

Hensa explicó que los resultados de la investigación también pretenden ser una referencia para la sociedad en la elección de los futuros líderes, sin hacer referencia a figuras o nombres concretos.

«Por lo tanto, no hablamos de quién, no hablamos de nombres, pero damos aportes al pueblo indonesio. Esto es en realidad de los resultados de nuestro DGF, cómo es el líder ideal, el carácter, los criterios, las categorías y los problemas que plantean», dijo.

El Canciller del Instituto Estatal Harkat, Sudirman Said, dijo que hay cuatro criterios que aparecen consistentemente para determinar al líder ideal a los ojos de la sociedad, a saber, integridad, competencia, inspiración y tener una visión amplia del futuro.

«Cuanto más honestamente se gestiona el medio ambiente, mayor es la integridad requerida, y esta investigación parece justificar lo que dije», dijo Sudirman.

Él cree que las diferencias de opinión entre los grupos de élite y no élite a la hora de evaluar a los líderes ideales son normales. Según él, los grupos de élite tienden a centrarse en aspectos anteriores como la buena gobernanza, mientras que los grupos que no pertenecen a la élite ponen más énfasis en el impacto directo de las políticas.