El PSSI no le dio un objetivo a John Herdman durante 2 años de entrenamiento de la selección nacional de Indonesia

VIVA – PSSI Elige ser realista y dar espacio total a Juan Herdman construir Equipo Nacional Indonesia gradualmente. El técnico británico no estuvo agobiado por objetivos instantáneos en sus dos primeros años al frente del Garuda Squad.

John Herdman firmó oficialmente con PSSI por una duración de 2+2 años. Aunque el calendario Selección Nacional de Indonesia En 2026 estamos bastante ocupados, la federación enfatizó que ahora el enfoque principal es el proceso de formación del equipo, no solo los resultados.

A lo largo de 2026, la selección absoluta de Indonesia participará en una serie de eventos importantes, empezando por fifa Serie, Copa AFF, hasta la jornada de la FIFA. No solo eso, a principios de 2027, los Rojos y Blancos también competirán en la final de la Copa Asiática de 2027.

Mientras tanto, a nivel juvenil también aguardan desafíos. La selección indonesia sub-23 competirá en los Juegos Asiáticos de 2026 que se celebrarán en Japón.

Sin embargo, en medio de esta apretada agenda, PSSI enfatizó que no había fijado un objetivo específico para Herdman en el futuro cercano. La federación quiere que el entrenador tenga realmente tiempo para sentar las bases de la selección nacional.

«En primer lugar, queremos que tenga tiempo para el proceso de formación y formación de un equipo. Acordamos mantener estos dos años como período de proceso», dijo Arya Sinulingga, miembro del PSSI Exco.

Para el evento más cercano, a saber, la Serie FIFA, PSSI espera que la selección nacional de Indonesia pueda enfrentarse a oponentes de calidad. Además de ser un campo de pruebas de estrategias, también se espera que el torneo tenga un impacto positivo en la clasificación de la FIFA de Indonesia.

«Después definitivamente vendrá la FIFA Series. Más adelante también vendrán grandes países. Ojalá podamos conseguir una clasificación FIFA bastante buena. Después vendrá la AFF y el año que viene la Copa Asiática», continuó.

PSSI es optimista y cree que Herdman es la figura adecuada para el proyecto a medio y largo plazo de la selección nacional de Indonesia. Su experiencia a nivel internacional y su enfoque de coaching flexible son las principales razones de esta confianza.

«Sabemos que él, como entrenador, se caracteriza por su flexibilidad. Puede cambiar de estrategia varias veces en un partido y eso está demostrado», explicó Arya.

Según él, Herdman primero observará el carácter de los jugadores antes de determinar el mejor patrón y formación para la selección de Indonesia.