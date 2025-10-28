El PSM Makassar nombra a Tomas Trucha nuevo entrenador

Makassar, VIVA – PSM Makassar designado oficialmente Tomás Trucha como nuevo entrenador en jefe para continuar el progreso del equipo en la competición de la Superliga 2025/26.

El técnico checo sustituye a Bernardo Tavares, que anteriormente dimitió por atrasos salariales.

El anuncio oficial se realizó a través de la cuenta de redes sociales del club el martes (28/10). En su comunicado, PSM dijo que Trucha vino con nuevo entusiasmo para restaurar la gloria del equipo apodado Ejército Ramang.

«El entrenador de la República Checa, que tiene licencia UEFA Pro, está listo para asumir la dura tarea de ser el capitán del Pinisi Ship», escribió el PSM Makassar en su cuenta oficial de Instagram.

«Su trabajo es liderar el viaje, penetrar las olas y los fuertes vientos y recuperar el espíritu ganador en el Arca de Pinisi», continúa el comunicado.

Antes de nombrar oficialmente a Trucha, la dirección del PSM pasó por un estricto proceso de selección. Según el director del PSM Makassar, Muhammad Nur Fajrin, el club realizó entrevistas directas con varios candidatos para garantizar la compatibilidad con la visión del equipo.

«Entrevistamos a varios posibles entrenadores para conocer su carácter y sus ideas. Consideramos que la figura que elegimos era la que mejor se adaptaba a las necesidades del equipo y a los objetivos del PSM Makassar esta temporada», explicó Fajrin.

Anteriormente, el puesto de entrenador lo ocupó temporalmente Ahmad Amiruddin como interino después de la partida de Tavares.

Varios nombres han sido vinculados con el puesto de entrenador del PSM, incluido Bruno Romao, un entrenador portugués con licencia UEFA Pro que anteriormente dirigió el club finlandés IFK Mariehamn y el equipo egipcio Pharco FC.

Se espera que la presencia de Tomas Trucha reavive el desempeño del PSM Makassar, que actualmente ocupa el puesto 14 con ocho puntos después de disputar ocho partidos. (Hormiga)