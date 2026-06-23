El proyector Playcube de TCL se volvió un poco más inteligente a partir de hoy

Harley Maranan / Autoridad de Android

TL;DR TCL ha anunciado que Playcube está integrando Google Gemini.

Esta integración traerá cuatro funciones nuevas: preguntar, aprender, informar y crear.

El lanzamiento de Gemini a Playcube comienza hoy.

El exclusivo proyector tipo cubo de Rubik de TCL, el Playcube, está recibiendo una importante actualización. Cuando se lanzó Playcube, venía con el Asistente de Google. Ahora el Asistente es reemplazado por Gemini AI.

Hoy, TCL anunció que Playcube integrará Gemini, la tecnología de inteligencia artificial generativa de Google. Además de reemplazar al Asistente de Google, esta integración traerá nuevas funciones al proyector. Específicamente, agrega cuatro funciones nuevas: Preguntar, Aprender, Informar y Crear.

Comenzando con Preguntar, esta función le permite hacer preguntas a Gemini. Por ejemplo, preguntas: «¿Qué pasó en el último episodio?» Géminis entenderá tu pregunta y te dará un resumen instantáneo. Learn puede producir diagramas e imágenes inmersivos si desea profundizar en temas complejos con descripciones generales narradas. Los resúmenes pueden organizar contenido que va desde aspectos destacados de deportes hasta resúmenes de noticias. Y finalmente, Crear genera imágenes, ya sea que quieras darle vida a una idea o animar una foto antigua.

En resumen, obtienes la experiencia Gemini en Google TV en tu Playcube. TCL dice que el lanzamiento comienza hoy, por lo que debes estar atento a las actualizaciones. La compañía también dijo que está trabajando con Google para ofrecer más funciones.