El Proyecto Ethos de 2K se actualiza y el 31.º Sindicato nombra a Ben Brinkman como jefe

2K Games sigue adelante con su shooter de larga gestación, conocido por el título provisional de «Project Ethos», con «una visión renovada» para el juego mientras el editor nombra a Ben Brinkman de Respawn Entertainment como nuevo jefe de desarrollo. 31a Unión.

Brinkman reemplaza a Michael Condrey, quien fue expulsado del 31st Union en febrero en medio de crecientes críticas internas al progreso del Proyecto Ethos.

En un memorando al personal el miércoles, que fue proporcionado a Variety por Juegos 2K

Brinkman llega a la 31ª Unión de 2K procedente de Respawn Entertainment de Electronic Arts, donde se desempeñó como jefe de producción de “Apex Legends”.

La última vez que les envié una nota a todos, compartí la siguiente declaración: «Creo en este equipo. Todos ustedes son algunos de los desarrolladores más motivados y creativos con los que hemos tenido la oportunidad de asociarnos, y estamos emocionados de que esa asociación continúe».

Con tu dedicación y flexibilidad, especialmente durante el último año, sigues demostrándolo.

Los comentarios de la comunidad sobre la prueba de juego del Proyecto ETHOS del otoño pasado fueron esclarecedores. Afirmó la promesa de un shooter roguelike pero nos dijo que todavía teníamos trabajo por hacer. Descubrió la necesidad de una identidad más distinta.

Ha sido inspirador ver hasta dónde has llegado. Tomaste en serio los comentarios y reinventaste el Proyecto ETHOS con una visión renovada, una que está lista para cumplir su promesa a nuestros jugadores.

Nuestra confianza en el Proyecto ETHOS crece cada día. Para promover el increíble progreso que ha logrado, me complace darle la bienvenida a Ben Brinkman como nuevo director de estudio de 31st Union. Después de varios meses de conversaciones, Ben se une oficialmente a nosotros el lunes 20 de octubre.

El liderazgo y la experiencia de Ben en el espacio de los shooters PvP son amplios, ya que ha pasado los últimos 15 años desarrollando y liderando algunas de las franquicias de juegos más reconocidas, incluidas Call of Duty: Black Ops y, más recientemente, Apex Legends.

Únase a mí para darle la bienvenida a Ben la próxima semana. Todos estamos entusiasmados de seguir viendo la evolución del Proyecto ETHOS en los próximos meses.

David