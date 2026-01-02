El proyecto del tren bala alcanza un hito con el avance del túnel MT-5







El proyecto del Tren Bala Mumbai-Ahmedabad marcó un hito importante con el avance del túnel de montaña MT-5, el segundo túnel completado en el estado para el corredor ferroviario de alta velocidad. Con una extensión de 1.480 metros (~1,5 km), el túnel conecta puntos clave entre girar y Boisar en el distrito de Palghar.

La excavación del túnel, llevada a cabo desde ambos extremos durante 18 meses, empleó un método de perforación y voladura de última generación, lo que permitió monitorear en tiempo real el comportamiento del terreno y permitir la instalación de sistemas de soporte como hormigón proyectado, pernos de roca y vigas de celosía según las condiciones del sitio.

MT-5 es parte de los siete túneles de montaña en Maharashtra, lo que contribuye a una longitud total del túnel de 27,4 km a lo largo del corredor de alta velocidad de 508 km. De este total, 21 kilómetros son subterráneos, mientras que 6,4 kilómetros discurren por la superficie.

«Durante las actividades de construcción de túneles se siguieron estrictamente todas las medidas de seguridad necesarias, incluidas ventilación, prevención de incendios y protocolos de acceso y salida», dijeron los funcionarios.

El primer túnel subterráneo, que se extiende a lo largo de 5 km entre Thane y BKC, se completó en septiembre de 2025. Con la MT-5 ya operativa, el proyecto del tren bala se acerca más a lograr su objetivo de conectividad de alta velocidad a lo largo de la Corredor Mumbai-Ahmedabad.

El ministro de Ferrocarriles, Ashwini Vaishnaw, presenció virtualmente el viernes el avance final del túnel de montaña de 1,5 km de largo del proyecto del tren bala en el distrito Palghar de Maharashtra desde Rail Bhawan en Nueva Delhi.

«Este túnel de montaña de 1,5 km de largo se encuentra entre los más largos del distrito de Palghar y está ubicado entre las estaciones de tren bala de Virar y Boisar. Es el segundo túnel en Maharashtra, después del primer túnel subterráneo de 5 km de largo entre Thane y BKC, que se completó en septiembre de 2025», dijo un Ministerio de Ferrocarriles dijo la nota de prensa.

Proyecto de tren bala Mumbai-Ahmedabad: India recibirá su primer tren el 15 de agosto del próximo año, dice Ashwini Vaishnaw

Ministro de Ferrocarriles de la Unión Ashwini Vaishnaw El jueves dijo que es probable que India reciba su primer tren bala el 15 de agosto del próximo año, informó IANS.

Dijo que el país será testigo de su primer Tren Bala circulando sobre vías el próximo año, lo que marcará un hito importante en la historia del transporte de la India.

«Compre un billete de Tren Bala el Día de la Independencia en 2027. El país tendrá su primer Tren Bala», dijo Vaishnaw.

Corredor del tren bala Mumbai-Ahmedabad

El primer proyecto de Tren Bala de la India cubre una distancia total de 508 kilómetros entre Mumbai y Ahmedabad.

De estos, 352 km se encuentran en Gujarat, Dadra y Nagar Haveli, mientras que 156 km se encuentran en Maharashtra.

El corredor conectará las principales ciudades, incluidas Ahmedabad, Vadodara, Bharuch, Surat, Vapi, Thane y Bombay.

Tiempo de viaje reducido a dos horas.

Según el gobierno, el tren bala reducirá el tiempo de viaje entre Mumbai y Ahmedabad a unas dos horas. Se espera que esto mejore significativamente los viajes entre ciudades y la actividad económica.

Avance de la construcción hasta el momento

Según la National High-Speed ​​Rail Corporation Ltd (NHSRCL), más del 85 por ciento del corredor, o alrededor de 465 km, se está construyendo sobre viaductos elevados. De ellos, ya se han completado 326 kilómetros.

(Con aportes de las Agencias)





Fuente