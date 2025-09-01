El Proyecto de Película Golden Horse de Taiwán establece una pizarra internacional

Taiwán‘s Promoción del Proyecto de Cine de Golden Horse ha presentado su línea más internacional hasta la fecha, revelando proyectos de cine y serie que subrayan el creciente apetito por las colaboraciones transfronterizas en el cine asiático.

La selección de 2025 comprende 50 proyectos cinematográficos: 38 desarrollos nuevos (FPP) y 12 obras en progreso (WIP)-más 14 proyectos de la serie anunciados anteriormente. Entre los proyectos: 22 coproducciones internacionales que abarcan territorios desde Japón y Corea del Sur hasta Malasia, Francia y el Reino Unido, estableciendo un nuevo récord para el evento.

La pizarra refleja las tendencias contemporáneas al tiempo que muestra a los ganadores del premio Golden Horse que regresan junto con voces emergentes que exploran temas de la identidad LGBTQ+ a la cultura indígena, la tecnología de IA y la dinámica familiar intergeneracional.

Varios veteranos de Golden Horse regresan con nuevos proyectos. Wei Te-Sheng, director de «Warriors of the Rainbow: Seediq Bale», presenta «Mount Sancha», descrita como una misión de rescate que examina la historia y los conflictos étnicos.

Geng Jun, Helmer de «Bel Ami», equipos con el ganador del mejor actor de Golden Horse Zhang Zhiyong para la comedia oscura «Born After», explorando crisis familiares transfronterizas. Mientras tanto, el cineasta «Get the Hell Out» Wang I-Fang regresa con «Prometheus», siguiendo a un genio tecnológico que construye un imperio pirateado.

El popular escritor y director Giddens Ko adapta el trabajo de otro escritor por primera vez con «Holy’s Home», explorando las relaciones de Dios humano a través de los rituales del templo.

Las colaboraciones de Taiwán-Japán aparecen de manera prominente, con «You Shine In The Moonlight», una adaptación de una novela superventas que será dirigida por Lee Po-en («The King of Night Market») con el director «más que azul» Gavin Lin como productor ejecutivo.

«Granny’s Secret Journey» ve al director Nagata Koto, protegido de Iwai Shunji, revisando la historia de los wansei (japoneses nacidos en Taiwán durante la era colonial).

Los proyectos interscontinentales incluyen «Luma» del director taiwanés con sede en el Reino Unido, Aephie Chen, que explora el redescubrimiento de identidad indígena, y «The Rhythm Man», un romance de Taiwán-Corea codirigido por el ganador del Premio de Artes de Baeksang Jo Hyun-Chul.

Los cineastas de Hong Kong están representados con el director de «Blue Island», Chan Tze-Woon, adaptando la novela «Nothing Hay» sobre un reparador de Hong Kong. «High Noon», el cineasta de Heiward Mak, «¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡el bienes. Representa a tres generaciones de mujeres, mientras que la guionista de «The Way We Dance» Saville Chan hace su debut como director con el romance juvenil «Under the Peach Blossoms».

Cat Kwan, ganador del Premio de Cine de Hong Kong al Mejor guión, regresa con «Lost Roots», rastreando las experiencias chinas en el extranjero.

La selección muestra la diversidad del género. El creador de contenido de AI Danny Tseng presenta el thriller sobrenatural «Soul Lantern», mientras que el actor de «Harry Potter» Katie Leung Ejecutivo produce «Blood Rush», combinando rituales taoístas con mitología de vampiros.

Golden Horse Mejor ganador de cortometraje animado Ellis Chan Ka-yin contribuye con «Wilderness of the Greenriver», una historia de amor entre hermanos ambientados en un futuro sellado por la memoria.

Las selecciones documentales incluyen el seguimiento de Jin Jiang a «Republic» con «To Cross A River», examinando el viaje de un estudiante de alto rendimiento a la vida monástica.

Varios proyectos exploran temas de género y sexualidad. El equipo de «Little Big Women» adapta la novela más vendida de Terao Tetsuya «Echado Bullets», que revela la vida de los ingenieros de Silicon Valley. Los codirectores de «A Journey in Spring» Wang Ping-Wen y Peng Tzu-hui se reúnen para «un yo inacabado», explorando el cuerpo y el deseo.

El productor ejecutivo Mark Lee Ping-Bing presenta «Ever Falling», una historia de amor lésbica ambientada contra paisajes de montaña y mar, mientras que el cineasta de «Abang Adik» Jin Ong retrata un romance prohibido entre trabajadores indocumentados en «Criing Dog».

La sección WIP continúa su historial con 2025 lanzamientos, incluidos «Where the River Fluye», «Blind Love», «Before the Bright Day», «Kong Tao», «No Time For Goodbye» y «The Rover».

Las 12 selecciones WIP de este año abarcan documentales, animación y características narrativas. Los proyectos documentales incluyen «In the Spotlight» de Lu Yuan-chi, explorando la vida del legendario cantante Yatauyungana Kikuko durante la era del terror blanco de Taiwán, producido por Shen Ko-Shang. Chian Yin-Yun y Chen Hsiang-Hao contribuyen con «Sunset Forest», documentando la conservación de leopardo de leopardo y la conservación de leopardo nublado, mientras que el director Tay Bee-Pin sigue una controvertida figura política de Singapur en «Ji Pa Ban». La «libertad de desaparición» de Ariel Tu investiga las desapariciones forzadas en Taiwán, y «The Cherry Orchard», producido por el famoso bailarín Jin Xing, presenta un requisito de vida.

Los proyectos de animación incluyen «Grandma and Her Ghosts 2: Baby Power», secuela de la función animada de Taiwán y la coproducción internacional de cuatro territores «The Violinist», una epopeya musical que participó en el mercado de MIFA de Annecy.

Las selecciones de WIP narrativas presentan a «Colgling» del director de «We Are Champions», Chang Jung-Chi, sobre un limpiador de ventanas de gran altura atrapado en una lucha de vida o muerte en un rascacielos. El ex alumno de Golden Horse Film Academy, Lu Po-Shun, adapta su galardonado abreviatura de «Will You Still Be My Friend», mientras que el director de «The Outlaw Doctor», Chan Chun-Hao, presenta «Deat End», después de un jugador de béisbol que arriesga todo para salvar a su padre.

Desde el director de Hong Kong, «Far Far Away», Amos, por qué combina aplicaciones de cocina y citas en «citas omakase», sirviendo romance a través de cuatro comidas, mientras que Michelle Zhou explora los engaños de la familia íntimos en el drama lesbiano «Big Little Things».

La Promoción del Proyecto Golden Horse Film sirve como la principal plataforma de la industria de Taiwán, conectando proyectos regionales con inversores y colaboradores internacionales. La participación internacional de este año señala la continua globalización del cine asiático y las crecientes oportunidades de colaboración transfronteriza.

La promoción del Proyecto Golden Horse Film se dirige concurrente con los Golden Horse Awards, los principales honores de la película de Taiwán.