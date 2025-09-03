El proyecto de ley templó activos en la era de Jokowi, Mahfud MD Challenge Prabowo Rikah: ¡No vuelvas a discursos!

Yakarta, Viva – Ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad (Menko Polhukam) Mahfud MD Nuevamente levantó la voz sobre el estancamiento de la discusión del borrador de la ley (RUU) del agarre de activos. Según él, esta importante regulación se ha presentado desde el séptimo presidente de Joko Widodo, pero hasta ahora no ha sido aprobado por DPR RI.

A través de su canal de YouTube, Mahfud reveló que Brillo En realidad, ha intentado alentar el proyecto de ley para ser discutido de inmediato. Desafortunadamente, varios esfuerzos siempre son bloqueados por Dead End en el Parlamento.

«El presidente Jokowi durante dos períodos presentó una ley de activos.



Jokowi cumplió la Unidad de Investigación Penal Penal

Mahfud explicó que, después de ser retrasado en 2018, el gobierno se rediseñó Factura de la división de activos A finales de 2019 y ingresó al Programa de Legislación Nacional de 2020 (Prolegnos). Pero hasta 2023, la discusión permaneció incompleta.

«Está terminado en el nivel de discusión uno, solo traído a la plenaria y perfeccionó un poco, pero nunca terminó», dijo Mahfud.

Según él, esta situación hizo que Jokowi tuvo tiempo de tomar medidas políticas llamando a los líderes del partido. La mudanza se tomó porque si el líder del partido hubiera estado de acuerdo, generalmente el proceso en el DPR sería más fácil. Sin embargo, de hecho hasta el final del mandato de Jokowi, el proyecto de ley permaneció sin sentido.

Las bolas calientes ahora están en la mano Prabowo

Mahfud afirmó que ahora la responsabilidad total está en manos del presidente Prabowo Subianto. Con un gran poder político, tanto del partido de la coalición como de los partidos de no coalición que no tomaron actitud de oposición, Mahfud consideró la oportunidad de Prabowo de completar este proyecto de ley muy abierto.

«Bueno, ahora está Pak Prabowo. La coalición ya es mucho, lo que no es la coalición tampoco oposición. Muy fuerte en el Parlamento, solo pregunta. Si no, entonces puedes eliminar el Perppu», dijo.

Según Mahfud, las condiciones políticas actuales son mucho más rentables que la era de Jokowi. El apoyo mayoritario en el Parlamento se convirtió en una gran capital para que Prabowo ratifique esta regulación que se consideró crucial.

«Si es serio, esto puede ser ratificado. No solo sea un discurso nuevamente», concluyó Mahfud.