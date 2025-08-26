El proyecto de ley Hajj y Umrah fue aprobado oficialmente en una ley, el ministerio se formó de inmediato

Yakarta, Viva – RPD Y el gobierno ratificó oficialmente el proyecto de ley (proyecto de ley) sobre la tercera enmienda a la ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah.

Esta ratificación se celebró en una reunión plenaria presidida por el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Cucun Ahmad Syamsurijal, en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Inicialmente, el gobierno representado por el Ministro de Derecho (Menkum), Supratman Andi Agtas expresó opiniones e informes gubernamentales de la nueva ley Hajj y Umrah.

Entonces, los nietos preguntaron a todos los miembros qué Bill Hajj y Umrah puede confirmarse como legal.

«Además, preguntaremos a los participantes de la Sesión Honorable, si el proyecto de ley sobre la Tercera Enmienda a la Ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah, puede aprobarse en las leyes», preguntó Cucun.

«De acuerdo», dijeron todos los miembros del consejo seguidos del martillo y una señal de la ley legal Hajj y Umrah.

Anteriormente, el gobierno junto con el DPR acordó revisar la ley de implementación Adoración por hajj Con los puntos principales para la formación del Ministerio de Hajj y Umrah.

Este acuerdo surgió en una reunión entre el Gobierno y la Comisión de Representantes VIII en el Complejo del Parlamento, Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025.

El Ministro de Derecho, Supratman Andi Agtas, dijo que este paso era importante para fortalecer la gobernanza de la peregrinación.

«Los primeros asuntos acordados son la agencia de organización Hajj y Umrah acordada para convertirse en un ministerio. Porque esto es importante en preparación, porque ahora ha entrado en la etapa del organizador de peregrinación para el próximo año», dijo.