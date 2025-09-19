El proyecto de ley de transporte en línea que ingresa prioridad a la prioridad 2026, Baleg dijo que el DPR había hecho su manuscrito académico

Yakarta, Viva -La ley de corrientes (RUU) de transporte en línea ingresó oficialmente al Programa de Legislación Nacional (Prolegnas) Prioridad de 2026.

Significa, RPD Priorizará la discusión el próximo año. El presidente del organismo legislativo (Baleg) del DPR Bob Hasan dijo que la discusión del proyecto de ley de transporte en línea fue planeado para ser discutida en Baleg, no la Comisión V del DPR.

«El plan está en Baleg», dijo Bob cuando se contactó tvonenews.comViernes 19 de septiembre de 2025.

El político del Partido Gerindra dijo que el DPR también había preparado el manuscrito académico del proyecto de ley.

Más tarde, el DPR primero celebró una reunión auditiva (RDP) con una serie de elementos de la sociedad para absorber aspiraciones, para ser acomodados en Factura de transporte en línea. Este RDP se llevará a cabo el próximo año.

«El manuscrito académico está listo, más tarde RDP-RDP para absorber las aspiraciones de todas las partes», explicó Bob.

Reportado anteriormente, el DPR Baleg había acordado una lista de proyectos de ley que ingresaron a la prioridad de prioridad prioridad en 2026. Bob explicó que este decreto se aceleró del plan inicial en noviembre de 2025.

«En realidad, somos los prolegnos anuales para regular la prioridad más tarde en noviembre. Pero luego, porque hay varios objetivos que se convierten en evaluaciones, cambios», dijo Bob en el edificio del Parlamento, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

«Finalmente, el acuerdo con el Ministro de Derecho la semana pasada, implementamos el plan para que noviembre fuera este mes en este momento», continuó.

El proyecto de ley que ingresó al Programa de Prioridad de Prioridad 2026 fue 67. Algunos de ellos fueron un proyecto de ley sobre la enmienda a la ley número 7 de 2017 sobre las elecciones generales.

Luego, el proyecto de ley sobre el proyecto de ley sobre la enmienda a la ley número 8 de 1981 con respecto a la ley de procedimientos penales, proyecto de ley sobre las enmiendas a la ley número 2 de 2002 sobre la Policía Nacional de Indonesia.

Proyecto de ley sobre la división de activos relacionados con actos penales, proyecto de ley sobre jueces, proyectos de ley sobre transporte en línea y otros.

TVONENEWS/SYIFA AULIA