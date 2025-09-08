El proyecto de ley de productos básicos estratégicos debe beneficiar a los agricultores de tabaco

Yakarta, Viva – RPD RI está trabajando actualmente en un proyecto de ley sobre productos estratégicos. El proyecto de ley estratégico de productos básicos tiene como objetivo regular la gobernanza y el comercio de productos básicos que van desde aguas arriba hasta aguas abajo.

Miembro del Parlamento Indonesio del Partido Democrático de Lucha de Indonesia Facción Sofwan Dedy Ardyanto explicó que el borrador de Beleid cubrirá los sectores agrícola, de plantación e industrial, y se centrará en limitar las actividades de importación.

Sofwan afirmó que el proyecto de ley de productos básicos estratégicos debe ponerse del lado de la gente, especialmente agricultor.

También destacó, condición industrial tabaco que actualmente está al borde de la destrucción debido a la actitud del gobierno para respaldar la Convención Marco sobre Control del Tabaco (FCTC) y tiene un impacto en la situación de la industria del tabaco doméstico.

«La condición de la industria del tabaco de Indonesia es actualmente débil y ya no está costado con agricultores de tabaco», dijo Sofwan Dedy Ardyanto en el Edificio del Parlamento Indonesio, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Además, los políticos Pdip Desde el Distrito Electoral Temanggung, el proyecto de ley de productos básicos estratégicos debe poder generar la industria del tabaco indonesio en el futuro.

«Este mercado es claro. El ingreso es claro, pero luego tenemos que ratificar el FCTC que hace que la industria del tabaco debilite lentamente sus músculos», dijo Sofwan Dedy Ardyanto en el edificio del Parlamento Indonesio, Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

Consideró que la industria del tabaco es actualmente alarmante. Dio un ejemplo de que había un almacén de cigarrillos en su distrito electoral de Temanggung, Central Java ya no compraba tabaco a los agricultores en los últimos dos años. De hecho, el almacén de cigarrillos es el gasto del tabaco de los agricultores hasta Rp1.2 billones por año.

Los agricultores del tabaco ya no piensan en plantar tabaco debido a la actitud del gobierno. «Entonces nuestros agricultores de tabaco hoy están en el nivel desesperanzado Y eso sucede debido a nuestras propias regulaciones «, dijo.

La segunda ironía, Indonesia, es el cuarto productor de tabaco más grande del mundo. Sin embargo, Indonesia importó tabaco de 44,000 toneladas de China en función de los datos de BPS 2023.

De hecho, la industria del tabaco ha absorbido a millones de trabajadores. El número de trabajadores del sector de la industria del tabaco alcanzó los 5,9 millones de personas. Alrededor de 2.5 millones de agricultores de tabaco producen en tres provincias, a saber, East Java, NTB y Central Java.

De hecho, continuó con este político PDIP, Indonesia se benefició del impuesto de cigarrillo que alcanzó RP216 billones. Esta cifra es mayor que el dividendo de bumning objetivo que alcanza Rp203.09 billones en 2025. Además, Indonesia también se benefició del impuesto de la industria de cigarrillos que alcanzan Rp22.98 billones.

Sofwan le recordó a la industria del tabaco no solo una cuestión de cigarrillos. El tabaco se puede utilizar para fines de fitopatología y nutrición. Luego, los desechos de celulosa se pueden usar para los desechos procesados.

Por lo tanto, espera que el proyecto de ley de productos básicos estratégicos pueda ser una solución para el problema actual de la industria del tabaco.

«Espero que este proyecto de ley pueda rehenerse el potencial de la industria del tabaco en Indonesia», dijo.