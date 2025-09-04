El proyecto de ley de productos básicos estratégicos comenzó a ser preparado por el DPR Baleg, Sasar del sector de la plantación

Yakarta, Viva – Cuerpo legislativo de alias Baleg DPR RI comenzó a compilar planes legales (Factura) acerca de Mercancía estratégicaque regulará la mercancía de productos agrícolas y cultivo en el campo plantación que es digno de ser comercializado.

Miembro del parlamento indonesio Baleg, Sofwan Dedy Ardyanto espera que el proyecto de ley de productos básicos estratégicos pueda recaudar industria tabaco Indonesia en el futuro.

«Debido a que la condición de la industria del tabaco indonesia es actualmente débil y ya no está cargado de agricultores del tabaco», dijo Sofwan en su declaración, el jueves 4 de septiembre de 2025.

La reunión de DPR Ri Baleg discute la ratificación del proyecto de ley de Pilkada

Según él, la condición actual de la industria del tabaco es muy alarmante. Dio un ejemplo, había un almacén de cigarrillos en su distrito electoral, el área de Temanggung, Java Central, que ya no compraba tabaco a los agricultores en los últimos dos años.

«De hecho, el almacén de cigarrillos es un gasto en tabaco de agricultores hasta 1.2 billones de RP por año», dijo.

Sofwan dijo que los agricultores del tabaco ya no están pensando en plantar tabaco debido a la actitud del gobierno. «Entonces, nuestros agricultores de tabaco hoy están en niveles desesperados, y eso sucede debido a nuestras propias regulaciones», dijo Sofwan.

La segunda ironía, continuó Sofwan, Indonesia es el cuarto productor de tabaco más grande del mundo. Sin embargo, Indonesia importó tabaco de 44,000 toneladas de China en función de los datos de BPS 2023.

De hecho, el tabaco es muy instrumental para la economía indonesia. Según él, la industria del tabaco ha absorbido a millones de trabajadores, con un número total de trabajadores del sector de la industria del tabaco que llega a 5,9 millones de personas.

«Alrededor de 2.5 millones de agricultores de tabaco producen en tres provincias, Java Oriental, NTB y Java central», dijo.

Para obtener información, según el sitio web oficial del DPR, se afirma que el producto estratégico mencionado en el proyecto de ley es una mercancía de productos agrícolas y cultivo en el sector de plantaciones.

Especialmente aquellos que merecen ser negociados, el intercambio, se pueden almacenar dentro de un cierto período de tiempo, utilizar como materias primas o materiales que se han procesado y pueden clasificarse de acuerdo con su calidad de acuerdo con los estándares comerciales nacionales o internacionales.

Luego, el producto estratégico también tiene un papel importante en el desarrollo social, económico y ambiental, de acuerdo con los criterios y tipos determinados en función de esta ley.