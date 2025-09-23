El Proyecto de Incubadores ECAM de España ‘Face of Grace’ desafía las normas

Como una de las cinco películas en el Programa Incubador de este año de la Madrid Film School (ECAM), «Face of Grace» («Cara de Santa») presenta a una gran cantidad de mujeres detrás de la cámara. Será co-animado por Anna Martí Domingo y Laura Santos Martí y producida por Mayca Sanz de Allegra Films y Laura Rubirola de Nocturna Pictures.

El proyecto se centra en un tema cercano a sus corazones, nacido orgánicamente fuera de conversaciones en torno a un tema que los ha inquietado profundamente y planteado muchas preguntas.

«Muchas de estas preguntas surgieron de hablar con nuestras madres y reflexionar sobre su lugar en el mundo. Ahí es donde se origina la película, de ese diálogo intergeneracional entre nuestra generación y la generación de mujeres nacidas en la década de 1960. Aunque la historia es ficticia, fueron innegablemente un punto de partida clave para su creación», dicen Domingo y Santos Marci.

«Face of Grace» sigue a Dolores, de 63 años, que como maestra, esposa y madre siempre han estado a la altura de las expectativas. Su vida en Barcelona es estable pero sofocante: un matrimonio aburrido, un hijo adulto a punto de convertirla en abuela y otra Navidad lejos de su ciudad natal.

En la víspera de Navidad, algo se rompe. Después de sentirse provocado, ella asalta a un hombre en público, un acto impulsivo y violento que parece completamente fuera de lugar. De repente, está empujada a un sistema hostil que pone su cordura y feminidad en juicio. El mundo dice que ha perdido el control, pero se ha puesto en marcha algo más profundo.

Cuando se les preguntó cómo planean dividir las tareas de dirección entre ellas, la respuesta es fácil para ellos.

«Cada uno de nosotros trae nuestra propia experiencia personal en la industria y nuestros antecedentes individuales, que resultan ser muy complementarios cuando se trata de dirigir», dicen. Domingo ha tenido una experiencia de dirección, después de haber hecho el breve «nens», que jugó en Seminci de Valladolid el año pasado, y ha tenido más experiencia en la dirección de actores. Santos Marti, por otro lado, era el diseñador de producción detrás de películas tan elogiadas como «Salve María» de Mar Coll, y tiene un dominio más fuerte de los aspectos formales: el estilo visual y la cámara.

Si bien será la primera vez que codirigen una función, han trabajado juntos en los mismos conjuntos. El proyecto tomó forma cuando fueron seleccionados para la residencia de guiones de largometrajes en la prestigiosa EICTV – International Film and Television School of Cuba.

«La idea estaba en una etapa muy temprana, y esa residencia ayudó a solidificarla. Gracias a la guía de los mentores y las sesiones que recibimos, nos fuimos con una base sólida que se convirtió en el punto de partida de lo que la película es hoy. La forma en que la escuela se acerca a la escritura de guiones: su visión y metodología es algo que hemos llevado con nosotros desde entonces, y no estamos en la que no salimos. Fue una experiencia increíble y enriquecedora», dicen.

Para los socios productores Sanz y Rubirola, el proyecto los cautivó de inmediato. «Nos intrigó profundamente las preguntas que plantea y el debate que puede provocar» ‘Face of Grace’ es una película que brilla una luz sobre la reacción de la sociedad cuando las reglas que gobiernan nuestra coexistencia se rompen, y una agresión física se usa como respuesta a un delito percibido. Específicamente: ¿Cómo reacciona la sociedad cuando el factor decisivo de las reglas es una mujer? ¿Está juzgada de la misma manera que un hombre? ¿Y qué sucede cuando esa mujer es un pilar social, una maestra de escuela? Ellos dicen.

«El estallido violento aparentemente inexplicable de una educadora y madre de 63 años pone su cordura y su lugar en la comunidad en juicio. Al mismo tiempo, revela las frustraciones cotidianas que enfrentan muchas mujeres de cierta edad, y cómo son vistos por sus hijos y la sociedad en general», reflexionan.

Por el momento, el proyecto tiene el apoyo de desarrollo del gobierno catalán ICEC en Cataluña, así como los recursos proporcionados por la incubadora de ECAM, que les ha permitido participar en coproducción de enfoque en Cannes y la capacitación de marketing Eaave.

“También esperamos asegurar el soporte de producción de ICEC, ICAemisoras públicas y plataformas de transmisión, así como llevar a un socio europeo para acceder Eurimages y fondos adicionales para completar la producción ”, dicen los productores.

La fotografía principal tendrá lugar en Barcelona, ​​que juega un papel fundamental en la historia. «Queremos retratar a Barcelona en Navidad, que es el período de tiempo en el que se desarrolla la historia de Dolores. Esperamos comenzar a filmar en el invierno de 2026-2027», dicen Domingo y Santos Marti.