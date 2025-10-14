El próximo gran movimiento de los Panthers podría ser cambiar a Chuba Hubbard

Getty

A lo largo de cinco semanas, Chuba Hubbard tiene 53 acarreos, cero carreras explosivas y cero tacleadas fallidas forzadas.

Entonces hay Rico Dowdlela chispa que lo ha cambiado todo.

En Semana 5 sola, Dowdle acumuló 234 yardas totales (la mayor cantidad de cualquier jugador esta temporada), forzó 10 tacleadas fallidas y realizó cuatro carreras de más de 15 yardas. Luego siguió con otra actuación de 200 yardas contra Dallas.

Ese contraste lo dice todo y podría empujar a la panteras de carolina hacia una decisión que nadie esperaba: poner a Hubbard en el bloque comercial.

Por qué tiene sentido negociar con Hubbard

Hubbard tiene sólo 26 años y tiene contrato por tres temporadas más con un tope salarial manejable, una combinación que le da un atractivo legítimo en toda la liga. En un mercado donde el valor de los corredores cambia semanalmente, eso es raro.

La destacada campaña de Hubbard en 2024 (1,195 yardas terrestres, 10 touchdowns y 4.8 yardas por acarreo) demostró que puede soportar una carga de trabajo completa. Para un equipo que busca estabilidad en la posición, eso es oro.

Mientras tanto, Rico Dowdle juega con un contrato de un año y parece una versión más joven y más barata de todo lo que fue Hubbard la temporada pasada (sólo que más explosivo). Dowdle ha registrado juegos consecutivos de 200 yardas, forzando 14 tacleadas fallidas en ese lapso y dándole a la ofensiva de los Panthers una sacudida que no había tenido en todo el año.

si el panteras Creo que Dowdle puede mantener ese nivel de juego, extenderlo ahora mientras su precio aún es razonable tiene sentido. Mover a Hubbard, mientras tanto, liberaría espacio en el tope salarial futuro y potencialmente generaría una selección de mitad de ronda de un equipo necesitado de corredores.

Y esto no dejaría la tabla de profundidad al descubierto. Detrás de Dowdle, novato Trevor Étienne y segundo año atrás Jonathan Brooks brinde a Carolina dos corredores de desarrollo que puedan manejar el trabajo puntual y crecer hacia roles más importantes.

Cambiar a Hubbard no sería una medida de pánico. Sería una gestión proactiva de la plantilla, convirtiendo un lujo en un activo antes de que se deprecie.

Equipos que deberían llamar

Si Carolina prueba el mercado, no faltarán equipos interesados.

Osos de Chicago: D’André Swift tiene un promedio de sólo 3.3 yardas por acarreo, y el juego terrestre de los Bears se ubica cerca del final de la liga. Con Ben Johnson como entrenador en jefe (un hombre que ama a un buen corredor), Hubbard podría despertar su interés.

Cargadores de Los Ángeles: Con Omarion Hampton y Najee Harris Ambos marginados, los Chargers necesitan otro RB.

Titanes de Tennessee: Tony Pollard no ha cumplido, y con un mariscal de campo novato en su lugar, Tennessee necesita un corredor confiable para llevar la ofensiva. El Titanes El nuevo entrenador en jefe, quienquiera que sea, probablemente buscará cambiar la cultura, Hubbard podría hacer precisamente eso.

Chuba Hubbard se ganó su reputación como caballo de batalla y su lugar en la reconstrucción de Carolina. Pero el NFL se mueve rápido, y el surgimiento de Rico Dowdle podría haber acelerado el próximo pivote de la plantilla de los Panthers.

La historia de Hubbard en Carolina no tiene por qué terminar amargamente. Puede terminar inteligentemente, con el equipo sacando provecho de un activo valioso mientras el resto de la liga todavía lo ve como titular.

Porque por mucho que panteras Los fanáticos pueden amar a Chuba Hubbard, pero la directiva de Carolina tiene que amar más el futuro.