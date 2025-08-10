¡El próximo contrato es solo con una moto lista para ganar!

VIVA – Racer Yamaha Fabio Quartararo confirma que contrato A continuación, ya sea con Yamaha u otros equipos, debe estar acompañado por una moto que está lista para ganar desde la primera carrera. Esta decisión nació de la decepción por el lento progreso de Yamaha esta temporada, aunque el Quartararo se ve sólido con cuatro posiciones en la pole y un podio hasta ahora.

Citado por Viva Automotive de Crash, domingo 10 de agosto de 2025, Fabio dijo el contrato Motogp A continuación, solo para moto que pueden ganar desde el primer día, después de renovar previamente su contrato con Yamaha por lo que sigue siendo un proyecto que aún está en desarrollo.

Fabio Quartararo en el circuito Sepang Shapedown

«[Perpanjangan kontrak] No solo una cuestión de dinero, sino también el proyecto. Pero para el futuro, no quiero un proyecto, sino una moto que está lista, que puedo conducir y por lo que puedo luchar para ganar desde la primera carrera «, dijo, citado por Viva de Chocar Domingo 10 de agosto de 2025.

Aquí están los detalles de Yamaha Fabio Quartararo Racer

1. Ya no es suficiente solo «proyecto»

Quartararo explicó que la renovación de su contrato en este momento no solo se debió a la financiación, sino también a la oportunidad de construir un proyecto con Yamaha. Pero en el futuro, solo quiere que una moto gane desde el principio, no solo una promesa de proyecto.

2. Decepcionado con el rendimiento de Yamaha 2025

Aunque su rendimiento está calificado en la sesión de calificación, Yamaha todavía ocupa la posición más baja en la tabla de constructor. Quartararo destacó la dificultad de las motos M1 en la activación de neumáticos al comienzo de la carrera y un rendimiento no consistente.

3. Énfasis en el logro, no solo el dinero

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de mover el equipo después de la motocicleta más competitiva, Quartararo equilibró su prioridad entre la deportividad y la compensación. En el futuro, se centra en aspectos de la victoria, no solo la flexibilidad financiera.

Yamaha Monster Racer, Fabio Quartararo

4. Nueva esperanza antes de la regla 2027

Yamaha está desarrollando un motor V4 que se espera que coincida con las plataformas de otros equipos. Quartararo ve esto como un punto de inflexión importante y espera que su nueva moto sea competitiva cuando se aplican nuevas regulaciones.

Con la condición actual de la moto, Quartararo enfatizó que para el próximo contrato solo quería elegir una moto que estaba realmente lista para ser nombrada ganadora desde la primera ronda. El enfoque es claro: no solo unirse a un gran equipo, sino garantizar armas técnicas adecuadas para ganar el campeonato. Esta firmeza puede ser un momento importante en la carrera de este conductor de 2021, especialmente antes de los cambios en grandes regulaciones en 2027.