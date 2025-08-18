El próximo año, Prabowo retirará la mayor deuda desde la era Covid-19, este es el valor

Yakarta, Viva – Gobierno Prabowo Subianto El plan atraerá una nueva deuda de RP. 781.87 billones, en el año 2026 próximo.

Citado del documento del Book II Financial Note junto con el proyecto de presupuesto estatal de 2026, gobierno Asegúrese de que la gestión de la deuda ciertamente preste atención al principio de precaución, así como a priorizar el financiamiento innovador y sostenible.

«En el borrador del año presupuestario estatal 2026, se planea que el financiamiento de la deuda sea rp. 781.868 mil millones, que se cumplirá mediante la emisión de SBN y la retirada de préstamos», según lo estipulado en el documento, citado el lunes 18 de agosto de 2025.

Ilustración de dinero/préstamos en línea

El mismo documento dice que hay dos agendas principales llevadas a cabo por el presupuesto estatal, a saber, en términos de reducir la agitación económica mientras apoyan la agenda de desarrollo.

El gobierno enfatizó que el APBN se utilizará para implementar programas de desarrollo prioritario, en medio de un aumento en los riesgos económicos debido a la incertidumbre desenfrenada de las condiciones globales.

El gobierno también asegura que el proyecto de estrategia de gestión de la deuda en 2026 luego pueda apoyar la agenda.

«La política presupuestaria expansiva es un esfuerzo para aumentar la capacidad fiscal necesaria, para que el APBN pueda apoyar el crecimiento económico y el logro de los objetivos de desarrollo», dijo el documento.

El documento también registró la cantidad de financiamiento de la deuda en los últimos cinco años. A saber, IDR 870.5 billones (2021), IDR 696 billones (2022), IDR 404 billones (2023), IDR 558.1 billones (2024) e IDR 715.5 billones en Outlook 2025.

Con un plan de financiación de la deuda de RP 781.9 billones en 2026, es cierto que la deuda se ha convertido en la deuda más alta después de 2021 o desde la era Pandemi Covid-19.

«El gobierno asegura que la gestión de la deuda sea prudente, responsable y controlada, de modo que se pueda mantener la sostenibilidad fiscal», dijo.