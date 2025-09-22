El proveedor estudiantil de niños anonetados AKBP Fajar fue demandado por 12 años de prisión

Kupang, Viva – El fiscal (fiscal) de la ciudad de Kejari Kupang exigió una sentencia de prisión de 12 años contra el acusado Stefani Heidi Doko Rehi (21), alumno involucrado en la oferta niño Contra el ex jefe de policía de Ngada AKBP Fajar.

Se sabe que Fani en este caso está involucrado en el caso Violencia sexual contra niños y delitos penales de tráfico en persona (TPPO).

En una audiencia en el Tribunal de Distrito de Kupang el lunes (9/22), el equipo del fiscal dirigido por Putu Andy Sutadharma declaró que el acusado se demostró legal y convincentemente el Artículo 81 del párrafo (2) de la Ley de Protección Infantil Jo. Artículo 65 párrafo (1) del Código Penal y el Artículo 2 Párrafo (1) Jo. Artículo 17 de la ley número 21/2007 sobre la erradicación de TPPO.



AKBP Fajar fue exigido de 20 años en prisión en el Tribunal de Distrito de Kupang, NTT Foto : Frits Floris/Tvone/Kupang

Además de los delitos corporativos, el acusado también debía pagar una multa de RP2 mil millones en un año de confinamiento, así como una tarifa de caso de RP. 5,000.

La evidencia en este caso se utilizará para otros juicios de demandados, Akbp fajar widyadharma Lukman Sumaatmadja.

«Las acciones del acusado causaron un trauma profundo para las víctimas de un niño de seis años y causan disturbios en la comunidad. Esto es claramente contrario a los programas gubernamentales en la creación de un entorno infantil», dijo el fiscal.

El alivio que se considera es la edad del acusado que todavía es joven, por lo que todavía tiene la oportunidad de mejorarse.

NTT Kejati Zet Tadung Alo dijo a los periodistas en Kupang, también afirmando que este caso fue una prueba de la gravedad de la aplicación de la ley para erradicar los delitos sexuales contra los niños y TPPO, además de proporcionar un efecto disuasorio para los perpetradores.

El juicio continuó el lunes 29 de septiembre con la agenda de leer la defensa del acusado del acusado.

Anteriormente, el ex jefe de policía de Ngada, AKBP Fajar, había sido acusado de 20 años en prisión por el fiscal en casos de violencia sexual contra menores.

Fani en este caso sirvió como proveedor de menores y llevó al niño al hotel donde se quedó ABKP Fajar. (Hormiga)