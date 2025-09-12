El prototipo del motor Yamaha V4 aparece en MotoGP Misano

VIVA – Yamaha Hacer un gran avance en el mundo de las carreras de motor introduciendo oficialmente el prototipo de la moto en la configuración máquina V4 en el título Motogp Misano. La moto será probada por primera vez en la pista como comodín por su corredor de pruebas, Augusto Fernández.

Leer también: Antes de MotoGP Misano, Francesco Bagnaia está listo para mostrar sus habilidades



Este paso es un momento importante, porque dado que el motor de cuatro pasos (cuatro tiempos) comenzó en 2002, Yamaha siempre confió en el motor en línea-4 y nunca había usado la configuración V4 en el evento MotoGP.



Equipo de Yamaha Racing Indonesia en ARRC 2025.

Leer también: Hacia MotoGP Misano 2025, Marc Márquez prometió aparecer ‘All Out’ para Ducati



Por qué Yamaha se volvió Mesin v4?

La decisión de Yamaha de desarrollar una máquina V4 no es un paso espontáneo, sino los resultados de las evaluaciones técnicas y las estrategias a largo plazo. En las últimas temporadas, el rendimiento de las motocicletas Yamaha a menudo se ha quedado atrás de rivales como Ducati y KTM, que ha usado durante mucho tiempo un motor V4.

Leer también: Luca Marini reveló una sensación especial por delante de MotoGP Misano 2025



Se sabe que el motor V4 tiene la ventaja en términos de compacto, aerodinámico y tiene un carácter de potencia más agresivo, muy adecuado para caminos modernos que requieren alta aceleración y velocidad.

Según Max Bartolini, director técnico de Yamaha, la configuración V4 hace que el diseño del motor sea más delgado de 10-15 cm, mejorando así el flujo de aire (aerodinámica) y distribuyendo un peso más óptimo a las ruedas traseras, aumentando los agarres al salir de la esquina.

Se espera que esta característica supere las principales debilidades de Yamaha hoy, a saber, la falta de velocidad máxima y aceleración.

Debut debut en misano y planes de prueba

Este prototipo se introdujo por primera vez al público en Paddock Misano antes de la sesión de entrenamiento gratuita. Augusto Fernández pasará como un comodín para recopilar datos iniciales del rendimiento de la motocicleta.

Anteriormente, esta moto había sufrido varias pruebas personales cerradas, incluso en Barcelona, ​​con soporte técnico de la antigua Andrea Dovizioso.

Algunos de los principales corredores de Yamaha como Fabio Quartararo y Alex Rins también tuvieron tiempo de probar esta moto V4 en una sesión de prueba privada. Aunque no es tan rápido como su récord de tiempo en la carrera principal, el resultado inicial se considera prometedor.

El enfoque principal ahora es recopilar datos técnicos, evaluación de la estabilidad y resistencia del motor en diversas condiciones de carreras.

Grandes desafíos y nuevas esperanzas para el futuro



Yamaha exhibe dos máquinas nuevas

Yamaha enfatizó que no reemplazarían de inmediato la moto en línea-4 a V4 en la temporada 2026, a menos que su rendimiento demostrara ser mejor coherente.

Esto es importante para que no pierdan impulso en el campeonato y mantengan la confiabilidad.

Hay varios grandes desafíos que Yamaha debe enfrentar:

– Consistencia del rendimiento: los motores deben ser rápidos en varios circuitos y condiciones climáticas.

– Confiabilidad de la máquina: V4 debe ser resistente a enfrentar las carreras completas sin problemas técnicos.

– Ajuste del estilo de carreras de corredores: Yamaha Racer está acostumbrado al personaje sutil en línea-4, mientras que V4 tiene más poder explosivo.

Pero si se pueden superar todos estos obstáculos, se cree que el motor V4 trae a Yamaha para competir nuevamente en la parte superior del MotoGP, contra el dominio de Ducati y KTM.

Enfoque del equipo y el entusiasmo de los corredores

Fabio Quartararo admitió que el enfoque del desarrollo de Yamaha este año se dirigió casi por completo al proyecto V4, por lo que solo había una pequeña actualización sobre la vieja moto. Llamó a esto un paso valiente, pero era necesario si Yamaha quería volver a la pista ganadora.

Mientras tanto, Augusto Fernández tuvo el honor de ser el primer corredor en probar la moto V4 en la carrera oficial. Dijo que los resultados del juicio en Misano serán un punto determinante si este proyecto continuará hasta la etapa de producción completa para la próxima temporada o no.



Yamaha MotoGP Racer, Fabio Quartararo

El movimiento de Yamaha para introducir el prototipo V4 en MotoGP Misano es una señal de una gran resurrección de un equipo que tuvo dificultades para competir en los últimos años. Si este desarrollo fuera exitoso, V4 podría ser un nuevo arma de Yamaha para Re -Win y el título mundial.

Sin embargo, el camino hacia el éxito sigue siendo largo. Los resultados de la prueba en Misano serán la primera prueba si este nuevo motor es digno de continuar la gloria de Yamaha en el futuro o solo se convierte en un experimento que termina en el garaje.