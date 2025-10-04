El prospecto de Maple Leafs emerge como destacado en defensa

Si alguna vez ves Ben Danford Dejando la sala de cine donde suena una película de terror, no te molestes en preguntarle al respecto. Lo más probable es que Danford no viera mucho.

«No para mí …», Danford le dijo a Sportsnet. «Soy un tipo de chaqueta sobre la cara».

Los fanáticos de los jugadores ofensivos pueden necesitar pensar en adoptar un enfoque de chaqueta sobre la cara cuando su equipo está jugando contra Danford. Porque si el Toronto Maple Leafs‘ máquina de bombo de pretemporada Se cree, el defensa de 19 años ya ha comenzado a sentar las bases para una carrera que podría hacer que los delanteros sean incómodos.

El prospecto de Maple Leafs Ben Danford se pone la atención con un campamento fuerte

Redactado 31 en general en 2024, no se esperaba que Danford fuera más que un proyecto a largo plazo. Pero en las últimas semanas, ha pasado de intrigante a no puede perderse en el campamento de Toronto. No está llenando carretes más destacados con corridas de extremo a extremo, pero está llamando la atención con los detalles: control de brechas, lecturas, equilibrio bajo presión.

«Él está haciendo un gran trabajo para nosotros», veterano de Maple Leafs Morgan Rielly le dijo a The Hockey Newsseñalando que la presencia y la consistencia de Danford lo hicieron destacar entre la ola de perspectivas.

Los escritores de hockey colocó a Danford firmemente entre Los cinco mejores artistas de pretemporada de los Leafs, alabándolo por las mismas cualidades estables, los exploradores han elogiado desde sus días de Oshawa Generals en el OHL. No es el estilo llamativo que llena arenas, pero es la marca de juego que los entrenadores y compañeros de equipo comienzan a confiar rápidamente.

Craig Berube, jefe de banco de Toronto, no repara a la ligera. Pero incluso el No pude evitar resaltar La madurez de Danford durante el campamento.

«Ha hecho un muy buen trabajo», dijo Berube. «Ha jugado un hockey realmente bueno en los juegos de pretemporada. Lo notas. Es notable porque está tomando buenas decisiones y está jugando duro. He estado muy impresionado con él».

Ese tipo de respaldo resuena. Berube hizo su carrera en la NHL en responsabilidad y dureza: conoce el valor de un defensa que no rehuye las áreas duras del hielo.

Danford, por su parte, lo atribuye a una filosofía simple. «Siempre quiero hacer las cosas correctas, incluso cuando nadie está mirando», dijo a Sportsnet. Es el tipo de línea que se ajusta perfectamente a la imagen que está construyendo: un defensa que hace buenas obras de hockey porque tiene buenos hábitos en cualquier otro lugar.

El defensa adolescente Ben Danford abre los ojos entre veteranos y entrenadores

A pesar del zumbido, los Leafs han sido cautelosos. Patrulla de hockey observada Que Danford fue rayado en juegos de pretemporada consecutivos, una señal probable de que Toronto se incline hacia comenzarlo fuera de la línea de la NHL. El movimiento no es tanto un revés como un recordatorio de la tabla de profundidad organizacional: Toronto tiene veteranos colocados en cada papel defensivo, y empujar uno para un adolescente nunca es fácil.

Pero los rasguños no han ralentizado la conversación. El atlético lo llamó Uno de los jugadores «una pieza en la que los Leafs podían contar para un éxito sostenible en su parte trasera», mientras que las noticias de hockey enfatizaban que los veteranos de Leafs se apresuraban a señalar su equilibrio, no es algo que generalmente escuchas sobre un adolescente recién salido de Junior.

Para una organización criticada por su falta de perspectivas defensivas de alta gama, el repentino aumento de Danford es más que una agradable sorpresa: es un posible cambio de franquicia. La temporada pasada con Oshawa, registró grandes minutos y aportó 25 puntos, pero lo más importante, mostró el tipo de madurez y responsabilidad que se traduce.

Ahora ha llevado esa reputación al sistema de Leafs. Como señaló la Nación Leafs en su lista de vigilancia de pretemporada, Danford ya está en el radar como uno de los nombres que podría impulsar antes de lo esperado.

Puede que Danford no esté listo para los minutos de la NHL en horario estelar todavía, pero su pretemporada lo ha puesto directamente en el mapa organizacional. Los fanáticos querían ver una razón para creer en el futuro de la línea azul de los Leafs, y Danford les ha dado una.

Ya sea este año o el próximo, los Leafs tienen un defensa en la tubería que ya entiende el valor de jugar con compostura, detalles y arena. Y para cualquiera que espere anotar a su costa, la parte más aterradora es que la historia de Danford recién comienza.

Entonces, si lo ves fuera del cine, no preguntes sobre la película de terror. Pregunte en su lugar sobre los oponentes que están empezando a sentir que han entrado en uno.