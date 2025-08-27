El propietario del equipo pesado estará sujeto a impuestos en DKI Yakarta, considere las disposiciones

Yakarta, Viva – Gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta devolver hacer cumplir Impuesto sobre equipos pesados (PAB), como parte de los esfuerzos para optimizar los ingresos locales (ALMOHADILLA) y apoyar el desarrollo regional sostenible.

Jefe de Datos e Centro de Información para la Agencia de Ingresos para Ingresos Regionales (Bapenda) Jakarta, afirmó Morris Danny, esta disposición ha sido regulada en la regulación regional de la provincia de DKI Jakarta número 1 de 2024 sobre impuestos regionales y gravámenes regionales.

Beleid es un derivado de la ley número 1 de 2022 sobre las relaciones financieras entre el gobierno central y el gobierno regional (ley HKPD).

«El impuesto sobre el equipo pesado es un tipo de impuesto regional separado por el impuesto de vehículos motorizados (PKB), según el mandato de la ley», dijo Danny en su declaración, miércoles 27 de agosto de 2025.



Excavador Caterpillar 6030

«Con esta separación, cada propiedad y/o control de equipos pesados ​​en el área de DKI Yakarta ahora está sujeto a obligaciones fiscales separadas», dijo.

Explicó que los impuestos de los equipos pesados ​​fueron impuestos impuestos a la propiedad y/o el control de equipos pesados ​​por personas o entidades legales. El equipo pesado en cuestión es un motor de la máquina, con o sin ruedas, que no es permanente y se usa para trabajos de construcción, ingeniería civil, plantaciones, forestales, a la minería.

«Algunos ejemplos de equipos pesados ​​incluidos en esta categoría incluyen excavador, excavador, cargador de ruedas, grúa y otras herramientas similares», dijo Danny.

Según el artículo 16 del Reglamento Provincial de DKI Jakarta número 1 de 2024, los sujetos fiscales son cada individuo o entidad que posee y/o controla equipos pesados.

Sin embargo, hay excepciones para partidos como el gobierno central, el gobierno provincial de DKI Yakarta, otros gobiernos regionales, TNI/polri, Embajada, Consulado, Representantes de Países Extranjeros, Representantes,

«Y las instituciones internacionales que obtienen instalaciones de exención de impuestos se basan en el principio recíproco», dijo.

Para obtener información, la base para la imposición del impuesto sobre el equipo pesado es el valor de venta de los equipos pesados ​​(NJAB). La tasa impositiva impuesta es del 0.2 por ciento del NJAB. Este impuesto se paga por adelantado cada año, comenzando desde que el contribuyente legalmente posee o controla el equipo pesado.

Cálculo de ejemplo:

Si el equipo pesado tiene un NJAB de Rp 100,000,000, entonces:

RP100,000,000 × 0.2 por ciento = Rp. 200,000.

El proceso de registro e informes de los objetos fiscales de equipos pesados ​​se puede realizar a través de un canal digital oficial propiedad de DKI JAKARTA Gobierno provinciala saber, el sitio TaxLine.jakarta.go.id, lo que facilita que la comunidad cumpla con sus obligaciones.