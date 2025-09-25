El propietario de Suns envía un mensaje fuerte a Kevin Durant – después de la ruptura fea

Mat Ishbia, el dueño del Phoenix SunsEnvió un fuerte mensaje a Kevin Durant durante el día de los medios de comunicación de su equipo, dejando en claro que el matrimonio entre su franquicia y el delantero de fichaje estaba destinado a fallar.

«Kevin Durant es un gran jugador, no hay nadie que pueda cuestionar eso», dijo a la «NBA de ESPN hoy» el 24 de septiembre «.[But he] Simplemente no era una opción para lo que estamos haciendo en el futuro.

«Obviamente, ha tenido una carrera increíble, pero no es adecuada para lo que vamos a hacer en el futuro», agregó el propietario de los Suns.

Como parte de un comercio de múltiples equipos También involucrando a los Rockets de Houston y los Brooklyn Nets, los Suns recibieron a Jalen Green, Dillon Brooks, Khaman Maluach (selección No. 10 en 2025 NBA Draft), Rasheer Fleming (n. ° 31 Pick en 2025 NBA Draft), Koby Brea (selección No. 41 en el draft de la NBA de 2025), Daeqwon Plowden y dos futuros picks en segundo lugar.

Ishbia expresó emoción por el transporte que aterrizó su equipo.

¿Estaba Ishbia fuera de línea?

«Tenemos grandes jugadores», enfatizó Ishbia.

«Dillon Brooks es un tipo de tipo de mente dura y ganadora. Nos encanta eso, eso es lo que tenemos que construir aquí. Jalen Green, un joven de 23 años con ventajas. Luego obtuvimos la décima selección, Khaman Maluach. Lleva tiempo, no va a suceder de la noche a la mañana, pero nos sentimos bien sobre lo que llegamos aquí en Phoenix en el futuro».

Los comentarios de Ishbia fueron vistos como Un disparo velado En Durant, dado que el MVP de la NBA 2014 siempre ha sido visto como una pieza de plug-and-play por exploradores, entrenadores y jugadores. A diferencia de muchos jugadores superestrella, no se sabe que Durant monopoliza la cancha de baloncesto y puede prosperar dentro de cualquier sistema, jugando con otras estrellas, como demostró con los Golden State Warriors junto Stephen Curry y los Brooklyn Nets junto a Kyrie Irving.

Durant no estaba contento con los soles

Poco después de su oficio a los Rockets, Durant no contuvo sus verdaderos sentimientos sobre su tiempo en Phoenix, confirmando informes de que no se veía cara a cara con varios entrenadores y jugadores, incluido el ex entrenador en jefe Frank Vogel.

Además, Durant señaló que los Suns hicieron un esfuerzo concertado para intercambiarlo durante la fecha límite comercial de febrero de 2025, lo que creó una distracción en el vestuario e impactó negativamente su rendimiento en la cancha. Los Suns finalmente no llegarían a los playoffs.

«Diría que alrededor de febrero, los Suns habían hecho saber a la liga que estaba en el mercado», dijo Durant, a través de puntos de embrague. «Inicialmente, estaba un poco molesto porque sentí que construimos una relación sólida, Phoenix Suns. Y escuchar eso de una fiesta diferente era un poco molesto. Pero ese es solo el nombre del juego. Entonces, lo superé rápidamente e intenté descubrir cuáles eran los próximos pasos».

Durant agregó que sabía que los Suns volverían a visitar las conversaciones comerciales en el verano, insinuando que incluso él estaba emocionado de encontrar un nuevo hogar después de su desastroso período en Phoenix.

«Sabíamos que volveríamos a visitar eso en el verano, y Houston saltó sobre él. Y sucedió bastante rápido desde allí», concluyó.