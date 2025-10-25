El propietario de los Raiders lanza una bomba de la verdad sobre los rumores de intercambio de Maxx Crosby

El Asaltantes de Las Vegas han sido uno de los equipos más decepcionantes de la NFL durante las primeras siete semanas de la nueva temporada. Si bien comenzaron su campaña con una victoria sobre el Patriotas de Nueva Inglaterra En la Semana 1, los Raiders han perdido cinco de sus seis juegos desde entonces, y no parece que estén particularmente cerca de convertirse en un equipo de fútbol competitivo en el corto plazo.

Como resultado de sus luchas, se espera que Las Vegas opere como vendedor antes de la próxima fecha límite para realizar cambios. Como era de esperar, un chico que está atrayendo bastante interés es ala defensiva superestrella Maxx Crosbypero los rumores sobre un posible acuerdo que involucraba a Crosby fueron recientemente cerrados por propietario del equipo Mark Davis.

Mark Davis aborda los rumores de intercambio de Maxx Crosby

A pesar de haber hecho varios movimientos importantes durante la temporada baja, los Raiders han sido un completo desastre en lo que va del año. Su ofensiva, liderada por el nuevo mariscal de campo Geno Smith, ha tenido problemas para lograr que todo funcione últimamente, y su defensa, que era conocida por tener varios agujeros importantes al comienzo de la temporada, no ha podido tomar el relevo.

Como suele ser el caso de Crosby a lo largo de su carrera, ha sido uno de los únicos puntos brillantes de su equipo. Crosby tiene 28 tacleadas, cuatro capturas, una intercepción, cinco pases desviados y un balón suelto forzado en siete juegos, e incluso con Las Vegas luchando por hacer casi todo bien, los equipos oponentes todavía tienen que preocuparse por el cazamariscales All-Pro cada vez que está en el campo.

Teniendo en cuenta lo mal que les han ido las cosas a los Raiders, parece que una reconstrucción puede estar en sus cartas antes de lo esperado, lo que podría hacer que dejar Crosby sea una posibilidad realista. Y, sin embargo, mientras varios equipos han verificado su disponibilidad, Davis ha sin interés al repartir al mejor jugador de su equipo.

«No sé cuántas veces tengo que decirlo», dijo Davis sobre los rumores comerciales que rodean a Crosby, según Ian Rapoport y Mike Garafolo de NFL Red. «Es realmente difícil que te sigan haciendo la misma pregunta cada mes o semana o lo que sea cuando la respuesta va a seguir siendo la misma. No sé por qué alguien podría pensar que yo cambiaría de opinión o que la organización lo haría».

¿Deberían los Raiders cambiar a Maxx Crosby?

De buenas a primeras, Crosby firmó una extensión de contrato por tres años y $106.5 millones con los Raiders durante la temporada baja, lo que hace que cualquier posible intercambio que lo involucre sea bastante improbable. Sin embargo, las cosas pueden cambiar rápidamente en la NFL, y con Las Vegas luciendo como uno de los peores equipos de la liga, es justo preguntarse si considerarían sacar provecho de Crosby y obtener varios activos futuros valiosos a cambio de él.

Sin embargo, eso no parece ser algo que Davis esté considerando y, a menos que Crosby solicite un intercambio, las posibilidades de que los Raiders cambien de opinión parecen ser bajas. Se puede argumentar que sería beneficioso para Las Vegas cambiar a Crosby, pero la fórmula de un mal equipo que cambia a sus mejores jugadores nunca es tan simple como parece. Entonces, a menos que los Raiders queden realmente impresionados por una oferta comercial por Crosby, él se quedará por mucho tiempo.