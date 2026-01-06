El propietario de los Knicks revela por qué no quieren el cartel de la Copa de la NBA

El Knicks de Nueva York se han convertido en los principales favoritos de la Conferencia Este con fuertes objetivos de llegar a las Finales de la NBA y competir por un Campeonato de la NBA. Una actuación impresionante en los partidos de la Copa de la NBA vio a los Knicks derrotar a los Espuelas de San Antonio como el tercer equipo en llevarse a casa ese trofeo.

El dólares de milwaukee y Lakers de Los Ángeles Han colgado pancartas en sus sedes para celebrar las grandes victorias, pero los Knicks fueron noticia al negarse a hacer lo mismo. El propietario de los Knicks, James Dolan, compartió su razonamiento durante una entrevista reciente en WFAN Radio:

“Vamos a levantar la pancarta, vamos a levantar la NBA pancarta del campeonato. Ésa es la bandera que queremos levantar. Queremos un campeonato de la NBA; No queremos ningún premio de consolación. Estaba muy orgulloso de los chicos. Hicieron un gran trabajo y estamos orgullosos de tener la Copa Emirates, pero vamos a colgar un cartel del campeonato, un cartel real”.

Dolan compartió el mismo sentimiento que muchos fanáticos de los Knicks sienten sobre la pancarta. Ambas partes tienen puntos válidos, pero los aficionados al deporte de Nueva York hacen oír sus opiniones con más fuerza. Las pancartas que se levantan crean un escenario injusto de estar junto a las pancartas del Campeonato de la NBA o de las Finales de la NBA para manchar la credibilidad.

Dolan duplica la confianza de los Knicks

Lo más interesante de que Dolan hable sobre su opinión sobre el cartel de la Copa de la NBA es que expresa confianza en que los Knicks ganarán más esta temporada. Dolan cambió su pensamiento a que los Knicks tenían expectativas de llegar a las Finales de la NBA este verano y ganar un Campeonato de la NBA en esta temporada o en las próximas.

«Yo diría que queremos llegar a la final y deberíamos ganarla». Dolan dijo en la misma entrevista.. «Esto es deporte, cualquier cosa puede pasar. Llegar a la final es algo que tenemos que hacer. Ganar la final, debemos hacerlo».

Nueva York tiene actualmente la tercera mejor probabilidad de ganar el Campeonato de la NBA detrás de Trueno de la ciudad de Oklahoma y Nuggets de Denver. Sin embargo, los Knicks siguen siendo favoritos en la Conferencia Este para llegar a la final. El Caballeros de Cleveland y celtas de boston están muy por detrás de Nueva York en cuanto a probabilidades de ser sus mayores amenazas.

Los Knicks sientan un nuevo precedente para la copa

Los Lakers y los Bucks hicieron creer a muchos fanáticos de la NBA que todos los equipos tendrían pancartas por ganar la Copa de la NBA. Locutor de la NBA y leyenda retirada Reggie Miller afirmó que cree La liga convenció a los Lakers para que lo hicieran, ya que el Comisionado quiere que la Copa de la NBA se sienta como un premio importante.

Sin embargo, no haber ningún premio real más allá de esa noche que impacte la temporada en general hace que sea más difícil celebrarlo en el mismo contexto que los elogios de los playoffs o las camisetas retiradas en las vigas. Los Lakers levantando una pancarta junto a su icónica historia de camisetas de grandes jugadores de todos los tiempos y diecisiete títulos de la NBA lo hacen destacar negativamente.

Otros equipos pueden seguir el ejemplo de los Knicks y negarse a colgar la pancarta junto a sus mejores momentos. Es posible que la liga también deba comenzar a pensar en agregar un incentivo relacionado con la clasificación de playoffs o cualquier cosa que afecte el resto de la temporada para que la Copa de la NBA se sienta más importante para los equipos y los fanáticos.