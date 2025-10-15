El propietario de los Cowboys, Jerry Jones, es honesto sobre la extensión de George Pickens

El vaqueros de dallas tuvo un comienzo inusual en la temporada 2025 de la NFL, con el Mica Parsons comerciar con el Empacadores de Green Bay dominando los titulares y eclipsando cualquier potencial del equipo estadounidense para llegar a los playoffs de la NFL.

Aunque muchos creían que cambiar a sus mejores jugadores defensivos arruinaría las posibilidades de los Cowboys de competir durante la campaña de 2025, Dallas se ha desempeñado mejor de lo esperado, con la mejora principalmente en el lado ofensivo del fútbol.

Los Cowboys tienen una de las mejores ofensivas del mundo. NFL ahora mismo, con el mariscal de campo estrella Dak Prescott defendiendo el MVP de la NFL mientras continúa manteniendo al equipo funcionando a toda máquina con el receptor estrella CeeDee Cordero fuera de juego debido a un esguince de tobillo.

Con Lamb recuperándose, los Cowboys han obtenido mucha producción del joven receptor abierto. George Pickensquien ha llamado mucho la atención en la liga durante las últimas semanas.

Comentarios reveladores de Jerry Jones sobre George Pickens

Con Pickens jugando a un alto nivel en el momento adecuado, los medios empiezan a presionar al dueño del equipo y al gerente general Jerry Jones sobre si consideraría una extensión de contrato para el receptor de 24 años.

«Como sabes, eso incluso tiene competencia y el aspecto mismo de ello». Jones dijo a los medios.. «Está haciendo más de lo que esperábamos o de lo que podríamos haber esperado, y lo que es realmente especial es que es una verdadera ventaja tenerlo en el equipo. Es una verdadera ventaja con sus compañeros de equipo. Es una gran ventaja con esos entrenadores, y esos entrenadores realmente piensan muy bien en él.

«No sólo lo está haciendo en el campo, lo está haciendo como parte del concepto del equipo. Eso es muy importante, y en su caso particular, debe tenerse en cuenta, pero lo sopesaremos. Sabíamos muy bien que si las cosas realmente salieron como queremos, ciertamente debemos pensar en tener algo de espacio disponible si vamos a pagarle a un segundo receptor a ese nivel».

Jones parece más que contento con lo que ha visto de Pickens, lo cual tiene mucho sentido, considerando sus números durante su primera temporada con los Cowboys.

Pickens ha atrapado 32 pases para 525 yardas recibidas (tercero en la NFL) y seis touchdowns (empatado en el primer lugar) durante los primeros seis juegos de la campaña 2025. Ha superado con creces las expectativas y al mismo tiempo se ganó la ávida base de fanáticos de los Cowboys, lo que es un buen augurio para un futuro a largo plazo en Dallas.

¿Es Dak Prescott un candidato legítimo al Jugador Más Valioso de la NFL?

Aunque toda la atención al inicio de la temporada estuvo puesta en Parsons y en cómo el exitoso intercambio cambiaría el panorama para los Cowboys en el futuro, Prescott ha jugado excepcionalmente bien durante los primeros seis juegos, lo que lo ha puesto en la conversación para el Jugador Más Valioso de la NFL.

Sin embargo, con los Cowboys sentados en 2-3-1, otros candidatos en la liga, como Baker Mayfield de los Bucaneros de Tampa Bayhan copado los titulares y parecen candidatos más viables para el premio de la temporada regular.

Con tanto fútbol por jugar y Lamb a punto de regresar, Prescott podría hacer que el debate sobre el Jugador Más Valioso sea interesante si puede continuar tomando el relevo de una defensa mediocre y llevar a los Cowboys a más victorias en el futuro.

De cara a la Semana 7, Prescott ha lanzado para 1,617 yardas (segundo en la NFL), 13 touchdowns (segundo) y solo tres intercepciones con un porcentaje de finalización de 71,6 y un índice de pasador de 104,6.