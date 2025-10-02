El propietario de la cuenta X Bjorka fue arrestado, alegando haber sido Retas 4.9 millones de datos de clientes bancarios

Yakarta, Viva – Figura de piratas informáticos que afirma ser ‘Bjorka‘Dicked por la Dirección de Siber Polda Metro Jaya. Su figura es un hombre con las iniciales WFT (22), residente de Minahasa, North Sulawesi.

Afirma haber pirateado millones de datos cliente banco privado. El arresto se realizó después de seis meses de persecución. WFT fue arrestado en su casa en Totolan Village, West Kakas, Minahasa, martes 23 de septiembre de 2025.

«Dueño cuenta redes sociales incógnita Lo que solíamos estar familiarizados con el nombre de Twitter, Social Media X con el nombre de la cuenta de Bjorka y @Bjajanisiaia «, dijo el jefe de la subdivisión de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado Senior de Policía Adjunto Realdo Simanjuntak, jueves 2 de octubre de 2025.

Jefe de policía de Gowa Adjunto Comisionado Senior Reonald TS Simanjuntak

El caso comenzó con un informe bancario que reportó acceso ilegal. WFT a través de su cuenta publicó la pantalla de la cuenta del cliente y envió un mensaje a la cuenta bancaria oficial. En su mensaje, afirmó haber pirateado 4.9 millones de bases de datos de clientes.

El Jefe de Sub Dirección IV de Siber Polda Metro Jaya, agregó AKBP Herman Edco, no se detuvo allí, los perpetradores también tenían la intención de chantajear el banco. Pero el plan fundó después de que el banco decidió informar a la policía.

«Con respecto a la extorsión, el hecho de que el caso que estamos manejando aún no ha sucedido, por lo que el motivo que hizo fue extorsionar, pero, debido a que no fue obedecido o no respondido por el banco, el banco intentó informar a la policía», dijo Herman Edco.

Para la policía, WFT afirmó obtener datos de Dark Web. Los datos se venden en las redes sociales a un precio de decenas de millones de rupias. WFT ha afirmado ser Bjorka desde hace 2020.

«Hay algunos datos bancarios y también hay datos sobre compañías de salud, también hay datos sobre empresas privadas en Indonesia, que también son reclamados y obtenidos por los perpetradores donde los perpetradores también compran y venden los datos a través de otras cuentas de redes sociales», dijo.

Ahora, WFT está oficialmente detenido. Está sujeto al Artículo 46 junto con el Artículo 30 y / / / Artículo 48 JO Artículo 32 y / o Artículo 51 Párrafo (1) JO Artículo 35 de la ley Número 11 de 2008 Enmendado por la ley número 1 de 2024 sobre la segunda enmienda a la ley número 11 de 2008 con respecto a la información y las transacciones electrónicas, con una amenaza máxima de 12 años de prisión.