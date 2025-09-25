El propietario de la cuenta inactiva de Rp204 mil millones que fue robada en solo 17 minutos revelada, aparentemente una persona …

Yakarta, Viva – Misterio del propietario cuenta latente Vale la pena Rp204 mil millones que fue robado por el alias de dulces Ken y Dwi Hartono CS finalmente revelados. La cuenta pertenece a una persona hombre de negocios La tierra con las iniciales S.

Director de delitos económicos especiales (Tipideksus) Policía de investigación criminalEl general de brigada de la policía, Helfi Assegaf, reveló que los hechos de este sindicato solo tardaron 17 minutos en drenar la cuenta.

«Para el propietario de la cuenta, los empresarios iniciales de S. Land», dijo Helfi, jueves 25 de septiembre de 2025.



Director de delitos económicos especiales (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, general de brigada Helfi Assegaf Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

Las acciones de los perpetradores tuvieron lugar el viernes por la tarde, 20 de junio de 2025. Eligieron deliberadamente horas vulnerables, alrededor de las 18:00 WIB, con la esperanza de que pudieran pasar el sistema de detección interna del bancario bancario.

El escenario es bastante resbaladizo. El jefe de la subcarrilla de Bumn Bank en West Java, AP, supuestamente presentó la banca central de ID de usuario a Nat, un ex cajero. A partir de ahí, el acceso ilegal a la cuenta se realiza. En un instante, los fondos de RP204 mil millones se trasladaron a la cuenta del contenedor.

«La transferencia de fondos en ausencia por valor de Rp204 mil millones en las cinco cuentas de refugio realizó 42 transacciones en 17 minutos», dijo.

En total había nueve sospechosos en este caso. Se dividen en tres grupos, a saber, personas en bancos (AP y GRH), grupos de ejecutores (Candy Alias ​​Kent, Dr., Nat, R, TT), así como los perpetradores del lavado Dinero (Dwi Hartono y Is).

Anteriormente se informó, la agencia de investigación penal de la policía mostraba una hoja de efectivo por valor de Rp204 mil millones. Se dice que la pila de dinero jumbo es el resultado del delito en el sindicato de una cuenta bancaria inactiva o sindicato de cuenta latente.

La policía nacional dijo que este caso no era solo un criminal bancario ordinario. Hay un elemento de actos criminales bancarios, ITE, hasta el supuesto lavado de dinero (TPPU).

«En relación con la divulgación del delito bancario o los actos penales de ITE o el lavado de dinero (TPPU)», dijo el jefe de la División de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, el Comisionado de Policía Erdi A. Chaniago, jueves 25 de septiembre de 2025.

El director de la Ley Penal Económica Especial de la Policía de Investigación Penal, el general de brigada Helfi Assegaf, agregó que nueve personas habían sido nombradas como sospechosos. Se les conoce como parte de los sindicatos de delitos bancarios organizados.

«Establezca nueve sospechosos», dijo Helfi.