El pronóstico del tiempo de Yakarta en el 80 aniversario de RI 17 de agosto

Yakarta, Viva – La agencia de meteorología, climatología y geofísica (Bmkg) predecir clima La región de la provincia de Yakarta el viernes estará nublado hasta el 80º Día de la Independencia de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka el 17 de agosto de 2025.

Leer también: Prabowo Sindir Elite, que es pretencioso, llamar a los pensamientos de Bung Karno-Hatta Antiguo



El Director de Meteorología Pública de BMKG, Andri Ramadhani en Yakarta, explicó el viernes que aunque partes del área se estimaron en la lluvia, los pronósticos meteorológicos en la provincia de Yakarta estaban nublados durante el período.

«Para el área de DKI Yakarta, se predice que las condiciones climáticas nubladas y soleadas se producen el 17 de agosto de 2025», dijo.

Leer también: La regeneración de reclamos PDIP todavía existe a pesar de que Hasto se convirtió en el tercer secreto



Se considera que las condiciones climáticas contribuyen a apoyar la implementación sin problemas de la ceremonia de conmemoración de la independencia y todas las actividades estatales que se llevarán a cabo en Yakarta.

Leer también: El KPK le pide a los peregrinos 2024 que sean testigos del caso de corrupción de la cuota del hajj



El equipo de meteorología BMKG en la perspectiva climática durante una semana durante el período del 15 al 17 de agosto de 2025 predijo que el clima en Indonesia generalmente estaría dominado por condiciones nubladas hasta fuertes lluvias.

The increase in moderate intensity rain needs to be watched out for in Aceh, West Sumatra, Riau, Riau Islands, Jambi, South Sumatra, Bangka Belitung Islands, Bengkulu, Lampung, Banten, West Java, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, South Kalimantan, North Sulawesi, Gorontalo, Central Sulawesi, South Sulawesi, suroeste de Papua, Papúa Occidental, Papúa Occidental y Papua del Sur.

La lluvia con intensidad fuerte que puede ir acompañada de rayos o rayos y fuertes vientos también tienen el potencial de ocurrir en varias áreas. BMKG emitió categorías de alertas de lluvia pesada para las montañas North Sumatra, West Sulawesi, North Maluku, Maluku y Papua.

Mientras tanto, la categoría de alerta para la lluvia fue muy densa emitida para la región central de Papúa.

Advertencias tempranas de fuertes vientos válidos en el período en Aceh, Banten, Java Occidental, Java Oriental, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, West Kalimantan, Central Kalimantan, Kalimantan del Sur, North Sulawesi, Gorontalo, Surwesi, Central Sulawesi, sureste de Sulawesi, Maluku, y sur de Sulawesi.

BMKG also reminded the public to be aware of the potential for moderate to heavy intensity rain at the momentum of the celebration of Indonesian Independence Day, especially in West Sumatra, Riau, Riau Islands, Jambi, South Sumatra, Bangka Belitung Islands, Bengkulu, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, South Kalimantan, North Sulawesi, Gorontalo, Central Sulawesi, Central Sulawesi, Sur Sulawesi, South Sulawesi North Maluku, Maluku y la mayoría de Papua.

El Parlamento celebró la sesión anual del MPR indonesio y una sesión conjunta del DPR-DPD RI en 2025 en el Edificio Nusantara, Complejo del Parlamento, Yakarta, viernes de 1525.

En la serie de sesiones anuales de MPR y sesiones conjuntas del DPR y DPD 2025, el presidente Prabowo Subianto explicará un discurso sobre los informes de desempeño de las instituciones estatales y los discursos estatales en el marco del 80 aniversario de la independencia indonesia.

Sesión anual y sesión conjunta del Parlamento de Indonesia y DPD RI en 2025 se celebraron antes del 80 aniversario (aniversario) de la independencia de la República de Indonesia con el tema «Soberanía unida, el pueblo próspero, Indonesia avanzó».

Mientras que el domingo (17/8), se llevará a cabo la ceremonia de elevación de la bandera del patrimonio rojo y blanco en el Palacio de Merdeka, y la lectura del texto de la Proclamación del presidente Prabowo Subianto, que está acompañado por todas las actividades para conmemorar Cabaña KE-80. (Hormiga)