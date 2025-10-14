El programa nacional de pasantías tiene el potencial de convertirse en un campo de corrupción

Jacarta – Presidente partido laborista dijo iqbal mencionar el programa Pasantía Nacional del Ministerio de Mano de Obra tiene el potencial de convertirse en un campo corrupción.

Según él, existe la posibilidad de robo de dinero estatal a través de los Institutos de Capacitación Laboral (LPK) o de las instituciones que distribuyen a los participantes en prácticas.

«En la práctica, el Gobierno, el Ministerio de Trabajo, hace un mal uso de ello. Esto es lo que aún no hemos descubierto, la fuente de la corrupción. ¿Quién es el distribuidor de la formación de aprendices? ¿LPK-LPK, formación laboral o instituciones educativas?» dijo el martes 14 de octubre de 2025.

Said también reveló varios casos de corrupción ocurridos en el Ministerio de Mano de Obra, como los permisos de Trabajadores Extranjeros (TKA) y la certificación de seguridad y salud en el trabajo (K3).

Sin embargo, sospecha que lo que se convertirá en un gran campo de corrupción está relacionado con el aprendizaje. Entonces Said pidió una supervisión estricta.

«El Ministerio de Trabajo ya tiene corrupción en TKA, permisos de TKA. Ayer hubo corrupción en relación con los permisos de certificados K3. Esto no se ha descubierto aquí. Compruebe los permisos relacionados con el aprendizaje y la subcontratación. Eso es mayor, actualmente se sospecha que es la fuente de la corrupción», dijo.

Como se informó anteriormente, Said Iqbal criticó el programa nacional de pasantías del Ministerio de Trabajo.

Según él, el programa nacional de pasantías no se considera adecuado, porque este programa debe impartirse a los estudiantes, no a ellos. recién graduado.

«El programa de aprendizaje previsto en la Ley de Empleo es un programa para escolares, no para trabajadores», dijo en un hotel en el centro de Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Said tampoco dudó en decir que este programa realmente avergonzó a los graduados que habían recibido su educación.

«Los aprendizajes como este están mal. Por favor, den el título, los aprendizajes insultan a los graduados universitarios», subrayó.

Por otro lado, Said reveló que este programa era confuso porque no había inconsistencia en la entrega de salarios a los participantes que participaron en el programa.

«Hay confusión porque el Sr. Teddy, como Secretario del Gabinete, dice que es el salario mínimo de la Regencia y la Ciudad, pero el Ministro Coordinador dice algo diferente, a saber, UMP, Salario Mínimo Provincial», dijo.

Esta diferencia en la ejecución hizo pensar a Said que este programa no estaba bien coordinado.

«Al parecer, el programa del señor Yassierli, Ministro de Mano de Obra y de la UMP, no está bien coordinado», subrayó.