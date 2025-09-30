El Programa Nacional de Pasantías para Graduado Fresh se lanzará el 15 de octubre de 2025

Yakarta, Viva – El gobierno comenzará el programa pronto aprendizaje para Graduado fresco El 15 de octubre de 2025. Ministro coordinador para la economía Airlangga Hartarto explicó el mecanismo de pasantía a través de la aplicación lista para el trabajo.

«Así que relacionado con el programa de pasantías, preparamos el programa de pasantías comenzará el 15 de octubre. Por lo tanto, la plataforma está lista para trabajar», dijo Airlangga en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Airlangga dijo ahora compañía Aquellos que se unan al programa deben ingresar datos en una plataforma lista para el trabajo.

«Ahora las etapas de todas las compañías que participarán en el programa para ingresar sus datos están listas para el trabajo y más tarde a partir del 15 de octubre, el registro se abrirá para el programa de pasantías», dijo.



Airlangga admitió que el gobierno ya tiene datos para todos los estudiantes de acuerdo con los criterios, a saber, nuevos graduados hasta hace un año.

«El técnico está a pedido. Por lo tanto, cada persona está conectada en el programa lista para trabajar, ingrese inmediatamente su perfil», explicó.

«Ya tenemos los datos de todos los estudiantes que se graduaron hace un año. Por lo tanto, ya hay datos del Ministerio de Educación y Cultura, ya está en el servidor. De modo que si se registran bajo demanda, ya se pueden cruzar con datos en la empresa», continuó.

Dijo que el gobierno invitó a todas las empresas, ambas empresas estatales (Bullido) a la empresa privado.

«La compañía está en proceso de registro ahora. Hasta el 15. Así que casi todo lo que invitamos, ya sea bumn, compañías privadas, todos los sectores están invitados. De Kadin, desde Apindo», dijo Airlangga.

Se sabe que el gobierno celebrará un programa de pasantías para graduados universitarios o recién graduados. Más tarde recibirán una asignación de RP3.3 millones durante 6 meses.

Esto fue transmitido por el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto después de una reunión con el presidente indonesio Prabowo Subianto en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Airlangga dijo que este programa de pasantías solo podría ser seguido por graduados con ciertos criterios, uno de los cuales fue un máximo de 1 año después de graduarse de la universidad.

«Las pasantías se graduaron de las universidades con un criterio máximo de un nuevo año de posgrado, ya sea S1, D3 y otras. Eso está vinculado y coincide en colaboración con el sector industrial», dijo Airlangga en una conferencia de prensa.

«Los beneficiarios en la primera fase son 20 mil personas y durante el proceso de trabajo dado una asignación de un salario mínimo, UMP y esto es durante 6 meses», continuó.

Airlangga dijo que la estimación del presupuesto se derramó para este programa de pasantías de RP198 mil millones para 2025 y RP198 mil millones en 2026.