El programa MBG en SMAN 1 Kedungwaru se detuvo unilateralmente, las operaciones de SPPG se cerraron

Tulungagung, Viva – Programa gratuito de alimentación nutritiva (Mbg) En Sman 1 Kedungwaru, Tulungugung, de repente se detuvo unilateralmente después de caminar dos semanas desde que se lanzó el 1 de septiembre de 2025. Esta terminación plantea el problema de los estudiantes que experimentaron quejas de salud después de comer platos, a pesar de que las noticias no han sido confirmadas. Irónicamente, la operación de la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en el restaurante Harvest como proveedor de alimentos está realmente cerrado.

El subdirector de relaciones públicas de Sman 1 Kedungwaru, Andy Chandra Purwonegoro, dijo que la terminación del programa se entregó repentinamente a través de un mensaje corto de WhatsApp por la noche.

«En el breve mensaje, se transmitió que el suministro MBG se dejó de comenzar a mediados de septiembre. La razón era que no sabíamos. La información solo se entregó a través de WhatsApp alrededor de las 23:00 WIB», dijo, lunes (29/09/2025).

Docenas de estudiantes experimentaron intoxicación alimentaria del programa MBG (ilustración) Foto : Denden Ahdani-Tasikmalaya

Andy afirmó que durante dos semanas, la distribución MBG de SPPG en Jalan Panglima Sudirman tuvo lugar sin problemas con la calidad de los alimentos que se consideraba bueno.

«La cantina escolar tampoco está perturbada porque MBG llega alrededor de las 11.00 WIB. El obstáculo es solo la división técnica para 1.300 estudiantes», dijo.

Sin embargo, las noticias circulaban de boca en boca de que la terminación del programa fue desencadenada por los eventos de varios estudiantes beneficiarios que experimentaron acidez estomacal después de consumir el menú MBG. Sin embargo, Andy no ha respondido al problema.

«Este programa es realmente bueno. Los niños también están felices de obtener un programa de comer gratis», dijo.

Monitoreo en la ubicación, sppg en el restaurante Harvest, que está a unos 500 metros de Sman 1 Kedungwaru parece cerrado sin actividad. El edificio, que anteriormente estaba activo en la producción de alimentos, ahora es tranquilo, solo dos autos de caja con el logotipo de BGN están estacionados en el patio.

El cierre de este SPPG detiene automáticamente la distribución de MBG a Sman 1 Kedungwaru y otras escuelas a su alrededor. Hasta ahora no ha habido una declaración oficial sobre las razones para detener el servicio. (ENTRE)