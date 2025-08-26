El programa intensivo de escritores de Starz regresa para cuarto año

Starz, Asociación Nacional de Productores Independientes Latinos (Nalip) y los newfilmmakers Los Ángeles (NFMLA), han anunciado la cuarta entrega de los escritores Starz #Takethelead ‘intensivo.

El programa está diseñado para defender a los escritores de televisión emergentes de comunidades subrepresentadas. Las presentaciones abierto El 26 de agosto, con la fecha límite para presentar el 18 de septiembre. El intensivo equipará a los participantes con información inmersiva de la industria, herramientas de desarrollo creativo y tutoría directa de los principales showrunners, ejecutivos y escritores. El programa tendrá un fuerte enfoque en apoyar la narración auténtica e inclusiva, alentar a los escritores a refinar sus voces y fortalecer sus guiones para ayudar a dar forma a un futuro más representativo para la televisión.

Los finalistas recibirán una beca de la etapa 32, con acceso ilimitado a más de 3.000 horas de capacitación impartida por la etapa 32 educadores para ayudarlos a mejorar sus carreras. La etapa 32 apoyará la temporada

«El intensivo de los escritores de Starz #Takethelead fue una oportunidad increíble para comprender mejor nuestra industria en rápida evolución», dice Justin Omori, participante en la tercera temporada del programa. «Me encantó el formato único de lo intensivo, que me permitió trabajar estrechamente con escritores activos y mentores ejecutivos, al tiempo que creaba simultáneamente un guión de especificaciones para una serie actual de Starz. Esto provocó conversaciones invaluables y profundizó mi comprensión de la artesanía de la escritura de televisión».

Los participantes seleccionados recibirán una tutoría práctica de profesionales experimentados de la industria a medida que elaboren un tratamiento de episodios y un tono, donde presentarán su tono a los ejecutivos creativos de Starz al final del programa de tres semanas.

«Me impresionó completamente el calibre de los líderes de la industria, el intensivo de los escritores de Starz #TakElead me proporcionó acceso y la naturaleza sincera de nuestras conversaciones», dijo Eric J. de la Rosa, otro participante en la tercera temporada del programa. «Su consejo generoso e invaluable me equipó con las herramientas que necesitaba para hacer la transición con éxito del asistente de Showrunner al escritor del personal».