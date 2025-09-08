El programa HBO de Tim Robinson ‘The Chair Company’ obtiene fecha de lanzamiento, imágenes

Tim RobinsonLa nueva serie de comedia «La compañía de la silla«Se estrenará en HBO y HBO Max el 12 de octubre.

Co-creado por Robinson y su colaborador «Creo que deberías dejar» Zach Kanin, el programa sigue a un hombre que comienza a investigar una conspiración de largo alcance después de sufrir un incidente vergonzoso en el trabajo.

La serie de ocho episodios debutará episodios semanalmente, antes de su final de temporada el 30 de noviembre.

Robinson interpreta a William Ronald Trosper junto con los clientes habituales de la serie Lake Bell como Barb Trosper, Sophia Lillis como Natalie Trosper, precio como Seth Trosper y Joseph Tudisco como Mike Santini. Lou Diamond Phillips se repite como Jeff Levjman.

Robinson y Kanin Ejecutivo producen «The Chair Company» con Adam McKay y Todd Schulman para Hyperobject Industries, Andrew DeYoung e Igor Srubshchik. DeYoung, quien recientemente dirigió a Robinson en la película de comedia A24 «Friendship», sirve como director de la serie con Aaron Schimberg.

