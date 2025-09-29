El programa Guillermo del Toro Afi Fest incluye a los duellists, Casanova

Guillermo del Toroquien fue nombrado director artístico de este año en el AFI Fest, ha revelado las películas que ha seleccionado para proyectar como parte de su programa curado.

Entre las películas están «Barry Lyndon» de Stanley Kubrick, «Casanova» de Federico Fellini, «Arcane Sorcerer» de Pupi Avati y «The Duellists» de Ridley Scott.

Del Toro presentará las cuatro películas el 25 de octubre en el Teatro Egipcio.

«Guillermo del Toro es uno de los grandes campeones de la forma de arte: un cineasta visionario, un cinefica apasionada y un incansable defensor de la narración audaz y original», dijo Bob Gazzale, presidente y CEO de AFI. «Como director artístico invitado de AFI Fest, aporta una perspectiva singular que inspirará al público de todas las generaciones».

La información sobre las películas está a continuación.

«Barry Lyndon» – 50 aniversario – nueva restauración 4K

Notable por la minuciosa evocación del escritor y director Stanley Kubrick de la vida del siglo XVIII, incluidas las escenas nocturnas iluminadas solo por la luz de las velas, «Barry Lyndon», que marca su 50 aniversario este año, es una visita obligada en la pantalla grande. El Callow Striver Redmond Barry es interpretado por el ratista de los años setenta Ryan O’Neal, en una de sus mejores actuaciones, un reclutamiento reacio en el ejército británico después de dejar su casa irlandesa en desgracia. En las líneas delanteras del continente, los eventos conducen primero a la deserción de Barry, luego en su reengención en el lado victorioso prusiano; Continúa probando suerte en una serie de intrigas del palacio, el juego de alto riesgo y la seducción estratégica de una noblewoman (Marisa Berenson). La película obtuvo siete nominaciones a los premios de la Academia y ganó cuatro: la mejor cinematografía, la dirección del arte, el diseño de disfraces y la música.

«Casanova»- Restauración digital 4K

La infame visión de Federico Fellini en 1976 sobre la historia de Giacomo Casanova es una reinvención lujosa y alucinante de la vida del legendario seductor veneciano, menos retrato histórico que la fantasía barroca inducida por fiebre. Originalmente imaginada como una gran producción internacional con una estrella estadounidense (Marlon Brando, Al Pacino, Robert Redford y Paul Newman fueron considerados), el papel finalmente fue para Donald Sutherland, cuya actuación inquietante y estilizada ancla el tono surrealista de la película. Lejos de ser un héroe romántico, la «Casanova» de Fellini es una figura trágica y melancólica que se mueve a través de una Europa grotesca y de ensueño, una construida completamente en los enormes escotes sonoros de los estudios Cinecittà en Roma. Dibujando solo libremente de las propias memorias de Casanova, Fellini filtra al personaje a través de sus obsesiones cinematográficas recurrentes: artificio, deseo y el teatro absurdo del sexo) a medida que los encuentros de Casanova abarcan el bizarre y fantástico, desde las noble hasta los acrobacias, una gigante, una dwarf e incluso una automatón de tamaño natural. Coescrito con el colaborador de mucho tiempo Bernardino Zapponi y producido por Alberto Grimaldi, «Casanova» de Fellini es un espectáculo visual y sónico, con un diseño de producción sorprendente y una puntuación inolvidable de Nino Rota. El resultado es una de las obras más ambiciosas y divisivas de Fellini.

«Hechicero Arcano»

Badrado de la escuela del seminario después de un escándalo sacrílego, el joven estudiante Giacomo (Stefano Dionisi) huye de Bolonia en busca de refugio. Encuentra el favor de una anciana que lo dirige a una villa de campo remota, hogar de un monseñor excomulgado (Carlo Cecchi) con una inclinación por el ocultamiento. En la necesidad de un nuevo asistente después de que su último murió en circunstancias misteriosas, Giacomo se convierte a regañadientes en el aprendiz de hechicero. Obligado a participar en rituales y pruebas cada vez más macabras, el Giacomo es consumido por el siniestro, a medida que las apariciones, los fantasmas y los rumores mortales comienzan a acumularse. Una película de terror espiritual ricamente atmosférica, «Arcane Sorcerer» está magníficamente elaborada por el cineasta italiano Pupi Avati, mejor conocida por «Zeder». Un favorito personal de Guillermo del Toro y descrito por el cineasta Edgar Wright como «The ‘Barry Lyndon’ de las películas de terror», este clásico de culto raramente visto sorprenderá y deleitará a los fanáticos del fantástico cine.

«The Duellists» – Impresión de 35 mm

El sorprendente debut ganador del premio de Ridley Scott en Cannes es una historia de honor, obsesión y orgullo visualmente deslumbrante. Ubicado en el contexto de las Guerras Napoleónicas, «The Duellists» narra la disputa de 16 años entre dos oficiales franceses: Armand D’Hubert (Keith Carradine) y Gabriel Feraud (Harvey Keitel) de cabeza fría, después de un ligero pequeño percibido, conduce a una serie de dueles intensos, cada uno más intenso pero más significativo que el último. Adaptado de la novela de Joseph Conrad «The Duel», el retrato atemporal de Scott de la Guerra Interpersonal explora cómo los códigos de honor masculino pueden cuajarse en la obsesión, consumiendo vidas a medida que los imperios aumentan y caen. Con su meticulosa atención al detalle y las deslumbrantes imágenes de estilo barroco del director de fotografía Frank Tidy, evocando interiores a las velas y campos de batalla bañados en la niebla que rivalizan con Stanley Kubrick «Barry Lyndon en su elegancia visual.

Los directores artísticos invitados anteriores para AFI Fest incluyen a Pedro Almodóvar, Bernardo Bertolucci, Ava DuVernay, Greta Gerwig, David Lynch y Agnès Varda.

Como se anunció anteriormenteEl festival de este año se abrirá con «Springsteen: Entregarme de la nada«Está listo para abrir AFI Fest el 22 de octubre.» Song Sung Blue «protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, tendrá su estreno mundial en Fiesta AFI el 26 de octubre. Las proyecciones adicionales de estreno de la alfombra roja incluyen «Jay Kelly», «Nuremberg», «Dead Man’s Wire», «Christy» y el estreno mundial de «The Spongebob Movie: Buscar a los cuadrados».