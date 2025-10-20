El Programa Forestal Social de Moncer recibió su nombre debido al papel de Titiek Soeharto en sinergia con Raja Juli.

Jacarta – Sinergia entre la Comisión IV RPD y se dice que el gobierno ha contribuido en gran medida Programa Silvicultura Se considera que las actividades sociales tienen un impacto real en la sociedad.

Así lo afirmó el miembro de la Comisión IV de la RPD Rajiv, quien evaluó el éxito del Ministro de Bosques. rey julio antoni Su inclusión en la lista de los 10 ministros con mejor desempeño según la encuesta de IndoStrategi Research & Consulting no puede separarse de su gran voluntad de aprender, discutir y colaborar con el parlamento.

«Esto significa que si el desempeño del ministerio es bueno, significa que la Cámara de Representantes es buena, especialmente la Comisión IV. Si vemos, Raja Juli Antoni aquí realmente quiere aprender y quiere hacer preguntas y discutir con la Comisión IV de la Cámara de Representantes», dijo Rajiv a los periodistas, el lunes 20 de octubre de 2025.

Según Rajiv, el desempeño positivo del Raja Juli Antoni también refleja su capacidad para llevar a cabo la dirección política del Presidente Prabowo Subianto, especialmente en el Programa Forestal Social.

«Por qué Raja Juli Antoni pudo entrar en el top 10 de las mejores actuaciones ministeriales, en mi opinión, cumplió las órdenes del presidente Prabowo Subianto, especialmente en lo que respecta a la silvicultura social. Porque ambos sabemos, este programa toca directamente a la comunidad. Esto significa que la comunidad recibe un impacto directo de las políticas del presidente, porque va directamente a la comunidad», dijo.

Rajiv también destacó el papel de la presidenta de la Comisión IV de la RPD, Siti Hediati Soeharto o Titiek Soehartolo que se considera que ha contribuido en gran medida a mantener la sinergia entre la Comisión IV y el gobierno.

Hizo hincapié en que el éxito de un ministro no puede separarse de la fuerte sinergia entre el ejecutivo y el legislativo, especialmente para garantizar que las políticas en el sector forestal sean efectivas y sostenibles.

«Por supuesto que hay un papel para la presidenta de la Comisión IV. ¿Quién se atreve a jugar con la gestión de programas gubernamentales? La presidenta de la Comisión IV nunca está ausente de ninguna actividad. Desde las reuniones hasta las visitas, ella dirige directamente. Por eso, bajo su dirección, la Comisión IV es bastante activa», dijo.

Anteriormente se informó que la actuación del Ministro de Bosques, Raja Juli Antoni, recibió una atención positiva. Su nombre se ubicó entre los 10 ministros con mejor desempeño según la Encuesta de Investigación y Consultoría de IndoStrategi.

Se dice que este logro es una prueba de la creciente confianza pública en la dirección de las políticas ambientales y forestales nacionales bajo el liderazgo de Raja Juli.