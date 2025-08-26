El programa de televisión ‘Fiel al juego’ en proceso con Vivica A. Fox regresa

«Fiel al juego«Viene a la televisión, con Vivica A. Fox regresando para otra adaptación de la trilogía del libro de Terri Woods.

La serie, que comenzará la producción en Los Ángeles este otoño, se produce después de tres adaptaciones cinematográficas del drama del crimen romántico. Promete expandir la franquicia y traer «la historia de amor electrizante de Gena y Quadir a la pantalla pequeña».

Fox, quien jugó Shoog en las tres películas de «Fiel al juego», regresa en la serie junto a Sierra Capri («On My Block»), Bentley Green («White Men Can’t Jump»), Angell Conwell («The Young and the Restless») y Carl Anthony Payne II («Martin», «Young Dylan»).

«Fiel al juego» sigue a Gena, una joven independiente que se enamora de Quadir, un capo encantador y calculado. A medida que su relación florece, Quadir decide dejar las calles atrás por amor. Pronto se da cuenta de que en el peligroso mundo del poder y la traición, alejarse tiene un costo mortal.

La serie se está comprando actualmente para un distribuidor. Cas Sigers-Beedles es el escritor, mientras que los episodios serán dirigidos por Salvatore Sclafani, Preston A. Whitmore II, Fox, Jamal Hill, David Wolfgang y D’Angela Steed.

«Fiel al juego» llegó por primera vez a las pantallas con una película de 2017 del mismo nombre, dirigida por Whitmore y protagonizada por Columbus Short, Erica Peeples, Nelsan Ellis, Andra Fuller y Draya Michele. Dos secuelas llegaron en 2020 y 2021.

La adaptación televisiva es producida por el fundador de Imani Media Manny Halley, quien dijo en un comunicado: «Extender el ‘fiel al juego’ La franquicia a través de la narración episódica nos permite realmente profundizar en el mundo y los personajes creados por Terri Woods y disfrutados por millones de personas en todo el mundo. Estos son personajes carismáticos y complejos con los que el público realmente quiere pasar tiempo y explorar de manera auténtica. Tenemos una visión colectiva de cómo esta serie se desarrolla que servicios del apetito para los amantes de la franquicia, así como para aquellos que descubrirán la historia por primera vez «.

Capri está representado por el grupo de artistas independientes (IAG) y el entretenimiento alineado. Green es representado por el grupo de artistas independientes (IAG) y LBI Entertainment. Fox está representado por Sheila Legette Entertainment y A3 Artists Agency. Conwell es representado por Priluck Company y Yorn, Levine, Barnes, Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich, Goodell & Gellman.