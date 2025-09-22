El programa de televisión ‘canceló en MTV después de nueve temporadas

«Bagre: el programa de televisión«Está muerto en el agua.

El reality show de que las relaciones en línea engañosas investigadas han sido canceladas en MTV después de nueve temporadas, dicen las fuentes Variedad. La red está permitiendo a los productores comprar la serie en otro lugar.

Organizado por Nev Schulman, «Catfish» ayudó a las personas a descubrir la verdad sobre sus romances digitales sospechosos, y a veces llega a un acuerdo con la persona al otro lado de la pantalla de la computadora. La serie se basa en el documental de Schulman en 2010 del mismo nombre, que acuñó el término «bagre» para alguien que usa una identidad falsa o fotos robadas para engañar a otros en Internet.

Desarrollado por Schulman, Ariel Schulman y Max Joseph, «Catfish: The TV Show» debutó en 2012 en MTV y terminó con la temporada 9 en julio de 2024. Nev Schulman y Joseph fueron coanfitriones del programa durante sus primeras siete temporadas. En 2018, Joseph fue reemplazado por una lista rotativa de presentadores, incluidos Elle King, Nick Young y Machine Gun Kelly. Finalmente, Kamie Crawford se unió como anfitrión permanente, uniéndose a Schulman para 96 ​​episodios.

«Bagre» no solo dio un nombre al fenómeno del engaño digital. La serie también generó escisiones internacionales en Colombia, Chile, Brasil, México y el Reino Unido. Su legado continúa en la pantalla: un episodio reciente de «The Paper» centrado en que un empleado sea atendido por alguien que se hace pasar por una celebridad, y el actual documental No. 1 sobre Netflix se titula «Número desconocido: el bagre de la escuela secundaria».

Desde el final de la temporada 9, el estado de «Catfish: The TV Show» estaba en el aire, ya que no había recibido una renovación o cancelación de MTV en medio de la reestructuración de la fusión primordial. El mes pasado, Schulman anunció que había ganado su licencia de corredor de bienes raíces y ayudaría a las personas a comprar y vender viviendas en Nueva York.