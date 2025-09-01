El programa de renovación de la casa en Johar Baru se considera una manifestación tangible de la idea de Prabowo

Yakarta, Viva – El subdirector de gabinete del presidencial, M. Qodari acompañó al Ministro de Vivienda y el Área de Asentamiento (PKP) Maruarar Sirait en la ceremonia de entrega del programa de la Fase II en el pueblo del distrito de Johar Baru, Central Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025 NIGHT.

Programa de renovación Casa Es una prueba clara de que el gobierno presidencial Prabowo Subianto continúa tratando de presentar programas prioritarios que tocen directamente a la comunidad. Uno de ellos a través de desarrollo y renovaciones en el hogar para que los residentes desfavorecidos tengan una residencia decente, saludable y segura.

En sus comentarios, M. Qodari explicó que el objetivo de la construcción de 3 millones de casas lanzadas por el presidente Prabowo se llevó a cabo a través de dos canales, a saber, un nuevo desarrollo y renovación de hogares inhabitables. Según él, la colaboración gubernamental con el sector privado es la clave para acelerar el logro de estos objetivos.

Ilustración de un hogar simple decente en casa

«Con la iniciativa del Sr. Ara como Ministro de PKP, para que se puedan construir y renovar más casas comunitarias, invita a la participación privada, por ejemplo, la Fundación Budista Tzu Chi y Kadin», dijo Qodari en su declaración, 1 de septiembre de 2025.

Afirmó que este programa es una manifestación tangible de la implementación de la gran idea del presidente Prabowo, a saber, Daginomic.

«El Programa de Renovación del Hogar en Johar Baru es un ejemplo concreto de cómo tener una daginómica manifestada en la política gubernamental. Pak Ara dirige lo que se llama al presidente Prabowo, a saber, compartir», explicó.

Según Qodari, Daginomic es la respuesta a los grandes problemas de la nación, a saber, codicioso.

«¿Qué es el codicioso? Berakahnomic es una condición en la que el gran empresario piensa de sí mismo. Si es emprendedores daginómicos y exitosos, quienes han podido compartir con la comunidad, miembros de la comunidad», explicó.

Qodari agregó, Johar fue un verdadero ejemplo de la aplicación de Daginomic. Dijo que la comunidad sintió inmediatamente los beneficios del programa.

«Alhamdulillah, hoy, de la oficina del personal presidencial, podemos presenciar la acción concreta del Ministerio PKP. Los beneficios se sienten directamente por residentes como la Sra. Eli, la Sra. Tursinah y el Sr. Wagiman. Este es un día extraordinario, no solo porque hay una renovación de la casa, sino porque nos reunimos en una atmósfera segura, pacífica y feliz», dijo.

Mientras tanto, el ministro de PKP, Maruarar Sirait, dijo que los desafíos que enfrentan Indonesia aún eran grandes. Datos del gobierno observados, más de 26 millones de casas en Indonesia están en la categoría de inhabitable.

Por lo tanto, el gobierno ejecuta dos estrategias principales: a través del presupuesto estatal a través del Programa de Asistencia Estimulante de Vivienda de Swadaya (BSP), así como a través del mecanismo de cooperación mutua con el mundo de los negocios.

Afirmó Maruarar, esta cooperación mutua es una forma tangible de daginómico.



Unidades de vivienda subsidiada para periodistas en Gran Harmoni Cibitung Housing, Bekasi Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

«Esto es lo que yo llamo Daginomic. Formas de colaboración de varios partidos-empleadores, empresarios, Kadin, y el gobierno para ayudar conjuntamente a la gente. Esto es lo opuesto a los codiciosos.

Agregó que el concepto de Daginomic debe ampliarse para que cada vez más personas puedan disfrutar de los beneficios.

«Con la unión, esperamos que cada vez más casas de personas puedan ser renovadas, para que los residentes puedan vivir en hogares decentes, saludables y seguros», concluyó Maruarar.