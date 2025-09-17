El programa de pasantías es solo para recién graduados por un máximo de 1 año

Yakarta, Viva – El gobierno está finalizando el programa actualmente aprendizaje Nacional destinado a graduados universitarios con un máximo de un año de graduación o Graduado fresco.

Ministro coordinador de asuntos económicos, Airlangga Hartarto dijo que el programa nacional de pasantías estaba siendo multado con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que se implementarán de inmediato.

«El programa de pasantías está siendo madurado por Menristekdikti. Pero uno de ellos es que aquellos que son elegibles son aquellos que se gradúan un máximo de 1 año. Para que puedan ser recién graduados, pueden ser capturados», dijo Airlangga a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Jakarta, citado el miércoles 17 de septiembre, 2025.

Conferencia de prensa relacionada con paquetes de políticas económicas para el bienestar

Airlangga explicó que el programa de pasantías estaba abierto a todas las empresas, tanto empresas privadas como estatales, y se llevaría a cabo a través de un esquema de cooperación entre las universidades y el mundo de los negocios.

«Todas las empresas pueden, privadas o estatales, y habrá enlaces y partidos entre universidades y estas compañías», dijo Airlangga.

Además, Airlangga explicó que el Programa Nacional de Pasantías está como comenzar a funcionar en el cuarto trimestre de 2025 y se llevó a cabo simultáneamente en Indonesia.

Los participantes de la pasantía también obtendrán salarios de acuerdo con el salario mínimo provincial (Brecha) en sus respectivas regiones.

«De acuerdo con sus respectivos UMP regionales», dijo.

Además, Airlangga dijo que los participantes obtendrían una tarifa salarial durante seis meses, lo que fue asumido por el gobierno.