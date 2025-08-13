El programa de Netflix de Dan Levy proyecta Jack Innanen, Elizabeth Perkins y más

Y recaerLa serie de comedia del crimen familiar para Netflix se ha titulado oficialmente «Grandes errores. » El espectáculo comenzó la producción en Nueva Jersey y agregó un puñado de nuevos miembros del elenco.

Protagonistas junto con los anunciados anteriormente Taylor Ortega y Laurie Metcalf son regulares de la serie Jack Innanen («Adultos»), Boran Kuzum («Gracias, Next») y Abby Quinn («Hell of a Summer»). Además, los miembros recurrentes del elenco incluyen Elizabeth Perkins («Malas hierbas»), Jacob Gutiérrez («Querido Edward»), Joe Barbara («justo en el tiempo»), Josh Fadem («Better Call Saul») y Mark Ivanir («Emilia Pérez»).

Los «grandes errores» siguen a dos «hermanos profundamente incapaces» (Ortega y Metcalf) que están chantajeados en el peligroso mundo del crimen organizado.

El cocreador y estrella de «Schitt’s Creek» también aparece en la serie de ocho episodios, además de servir como showrunner y productor ejecutivo. «Big errores» es co-creado por Levy y la productora ejecutiva Rachel Sennott. Anne-Marie McGintee también es un EP para una verdadera compañía de producción.

«Big Errores» marca una continuación de la asociación creativa de Levy con Netflix a través de su banner de productores Not A Real Production, que produjo la serie Max Baking «The Big Brunch», así como la película de Dramedy de 2023 «Good Lehief» protagonizada por Levy junto a Ruth Negaga, Himesh Patel y Luke Evans. «Big Errores» es la primera serie del acuerdo de televisión general de Levy con Netflix. Es su segunda serie de guiones original después del éxito de sus premios «Schitt’s Creek».

Not A Real Production Company también está produciendo un próximo documental sobre el Festival de Música de los años noventa Lilith Fair, que se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto.