El programa de la Escuela Garuda pone a los estudiantes de Acehnese emocionados de estudiar en el extranjero: ¡quiero ir a Wharton!

AcehVIVA – Programa Escuela Garuda La transformación trae un nuevo entusiasmo para los estudiantes Sman 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Son optimistas de que este programa superior del gobierno abrirá más oportunidades para continuar su educación en las mejores universidades del mundo.

Leer también: Sman 10 Fajar Harapan Banda Aceh presentado oficialmente como la escuela Garuda Transformasi



Como una de las escuelas designadas oficialmente como Escuela de transformación de GarudaSman 10 Fajar Harapan es conocido por sus logros académicos consistentes. Cada año, esta escuela logra enviar a varios de sus estudiantes a prestigiosas universidades en el hogar y en el extranjero.

Harapan Rafi: Estudiar minería en Australia

Leer también: ¡Mañana! Las escuelas de Garuda introdujeron simultáneamente en 16 puntos, aquí está la lista



Uno de los estudiantes de 12º grado, Rafi (17), dijo que estaba orgulloso de los grandes cambios traídos por el programa de la Escuela Garuda Transformasi. Él cree que este programa ofrece oportunidades más amplias para que los estudiantes logren sus sueños de estudiar en el extranjero.

Leer también: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología desembolsa IDR 2 billones para construir la escuela Garuda



«Con el programa de la Escuela de Transformación Garuda, tenemos la oportunidad de estudiar en el extranjero. Honestamente, estoy feliz», dijo Rafi en la escuela, miércoles 8 de octubre de 2025.

Rafi dijo que Sman 10 Fajar Harapan tenía una fuerte tradición de llevar a sus estudiantes a universidades extranjeras. «En mi opinión, con este programa de transformación, tal vez más personas podrán estudiar en el extranjero», dijo.

El propio Rafi ha preparado su plan de estudio. Está interesado en continuar su educación en el sector minero, con un campus de ensueño en la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), Australia.

«He investigado, UNSW está entre los 5 primeros del mundo para las especialidades mineras», agregó con entusiasmo.

Iffah quiere perseguir sus sueños en Wharton Business School

Mientras tanto, Iiffah Azka Alia (17), también estudiante de grado 12 en la misma escuela, sueña con continuar sus estudios en los Estados Unidos. Se dirigió a la Universidad de Pensilvania, un campus de renombre que alberga la Escuela de Negocios Wharton, una de las escuelas de negocios más antiguas del mundo.

«Si pudiera estudiar en el extranjero, realmente quiero ir a la Universidad de Pensilvania en los EE. UU.

También ha leído el plan de estudios para el negocio de negocios, economía y políticas públicas, que es su objetivo. «Allí no solo estudié economía y negocios, sino también sobre cómo hacer buenas políticas públicas», explicó.