El programa de juegos de PC establece el primer evento directo de Tokio

El Show de juegos de PC Debutará un nuevo escaparate durante el próximo programa de juegos de Tokio 2025 este otoño.

Marcando la primera vez que PC Gamer organizó un evento directo en Tokio, el programa de juegos de PC Tokyo Direct se emitirá el 28 de septiembre a las 9 a.m. PT, 12 pm ET, 5 pm BST y 1 AM JST.

Organizado por Elle Osili Wood y PC Gamer’s Midas, PC Gaming Show Tokyo Direct destacará los próximos juegos de PC de editores, incluidos Sega, Devolver Digital y Nightdive Studios, con más que se anunciará a finales de este mes.

PC Gaming Show Tokyo Direct se emitirá en Twitch, YouTube, X, Facebook, PC Gamer, GamesRadar+, Steam y más plataformas como parte de la línea de programación general del programa de juegos de Tokio 2025.

Según el jugador de PC, «Espere trailers exclusivos, noticias del piso de espectáculo, entrevistas de desarrolladores que se vean y anuncios exclusivos mundiales».

El último show de juegos de PC, que se celebró en junio como parte de la línea de 2025 Summer Game Fest, obtuvo 17.1 millones de visitas de fin de semana de lanzamiento y finalmente alcanzó un total de 51 millones de visitas. El nuevo Tokyo Direct de PC Gaming Show viene inmediatamente después del mercado de juegos de PC de Japón, casi triplicando en tamaño entre 2019 y 2023.

«¡Estoy muy emocionado de anunciar que estoy presentando el programa de juegos de PC Tokyo Direct el domingo 28 de septiembre!» El presentador y presentador de televisión Elle Osili Wood dijo. «Únase a mí y al equipo de PC Gamer mientras destacamos algunos de los mejores juegos que llegan a PC en 2025 y más allá: espere estrenos mundiales, entrevistas de desarrolladores y algunos nuevos trailers muy emocionantes. Nos vemos allí …»

«The Tokyo Game Show es uno de los eventos anuales más grandes y icónicos de los juegos», dijo el director editorial de PC Gaming Show, Jake Tucker. «Los fanáticos del programa de juegos de PC sabrán que esta es la primera vez que hemos estado en el suelo en Tokio y no podemos esperar para que los espectadores una idea de cómo es realmente el programa de juegos de Tokyo 2025 y una visión del desarrollo de PC en Japón».

Future Games, los productores del programa de juegos de PC, completará su alineación de eventos 2025 con los Golden Joystick Awards en noviembre y PC Gaming Show: Most Wanted set para su lugar habitual de diciembre.