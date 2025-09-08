El programa de Howard Stern cancelado en SiriusXM, Andy Cohen se hace cargo del canal

Howard Sternestá corriendo Siriusxm ha llegado a su fin después de 20 años.

El mes pasado, en medio de una serie de rumores y especulaciones de que el acuerdo SiriusXM de Stern no estaba siendo renovadoStern convirtió alegremente la charla en una promoción sintonizada. Su programa les dijeron a los oyentes que abordaría el tema en el episodio del 2 de septiembre de «The Howard Stern Show»; Sin embargo, la semana pasada, pospuso la revelación hasta el 8 de septiembre, lo que indica que aún no se había hecho un acuerdo.

El lunes por la mañana, en el canal 100 de Stern en Siriusxm, no fue Stern quien entró en el aire, fue Andy Cohen quien se presentó y dijo que el canal en el futuro ahora será conocido como «Andy 100».

«Sé que esperas un gran anuncio de Howard, y no es así como debían ir las cosas», dijo Cohen. «Se suponía que esto era una mano más limpia, lo estoy alineando», continuó, diciendo que ha sido una «mañana surrealista aquí».

Agregó Cohen, «No puedo llenar su vacío» y dijo que estaba seguro de que Stern aterrizaría pronto en otra plataforma.

Stern, que tiene 71 años, firmó por primera vez con la emisora ​​de radio satelital Sirius en 2004 (antes de su fusión con xm), en parte para estar libre de supervisión por la FCC, que había recaudado millones de dólares en multas en estaciones de radio terrestres que llevaron su programa por presunta indecencia. «The Howard Stern Show» debutó en Sirius en enero de 2006. Su más reciente La renovación de cinco años con SiriusXM fue firmada en 2020.

La semana pasada, los ejecutivos de SiriusXM reconocieron que Las conversaciones con Stern estaban en curso, pero que esperaban tintinear un nuevo acuerdo. «Creo que ha sido fundamental para nuestra plataforma durante más de 20 años, así que estoy seguro de que llegaremos al lugar correcto», dijo la CEO de SiriusXM, Jennifer Witz, el 3 de septiembre en una conferencia de inversión.

El acuerdo original de Stern con Sirius valía $ 500 millones en cinco años, incluidas las acciones. Sus renovaciones más recientes «superaron a aproximadamente $ 80 millones a $ 100 millones», según Bloomberg. Con respecto a un Informe de Bloomberg En 2020 que Stern estaba llegando a un acuerdo con SiriusXM por valor de $ 120 millones anuales, Stern dijo en su programa en ese momento que él y su agente estaban «un poco desconcertados por eso».

Con los años, el notoriamente Ribald Stern ha entrevistado a cientos de actores, comediantes, artistas musicales, atletas, políticos y más en su espectáculo. En su lado durante la mayor parte de su carrera ha sido el coanfitrión Robin Quivers, escriba a Fred Norris y al productor Gary «Baba Booey» Dell’abate.