El Programa B40 está llamado a ahorrar 93 billones de IDR en divisas y absorbe a 1,3 millones de trabajadores

Jacarta – El Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) reveló que se realizó el programa de mezcla de combustibles biodiésel hasta el 40 por ciento o B40 para el período enero-septiembre de 2025 alcanzará los 10,57 millones de kilolitros (kl). Esta cantidad se registra como ahorro. divisas país por valor de 93,43 billones de IDR.

Lea también: El Gobierno organiza oficialmente 45.000 pozos populares, Bahlil: El Estado está presente para la comunidad



Así lo transmitió el Ministro de Energía y Recursos Minerales. Bahlil Lahadalia en Yakarta. Se destacó que este programa también podía crear puestos de trabajo.

«Además de ahorrar divisas por valor de hasta 93,43 billones de rupias, este programa obligatorio es capaz de absorber a más de 1,3 millones de trabajadores y reducir las emisiones de carbono en hasta 28 millones de toneladas», dijo Bahlil, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: El bioetanol E10 será obligatorio a partir de 2027, Bahlil revela la urgencia de construir una fábrica a gran escala



Explicó que el ahorro de divisas se logró mediante la reducción de las importaciones de diésel. La realización del programa B40 va acompañada de un aumento del valor añadido del petróleo palmera crudo (aceite de palma crudo/CPO) hasta 14,7 billones de IDR.

«Los productores de palma se están convirtiendo en nuevos héroes energéticos. Este programa de transición energética abre nuevos puestos de trabajo y al mismo tiempo preserva la tierra. Desde las pequeñas plantaciones de palma aceitera hasta los tanques de vehículos de motor, la cadena de valor del biodiesel se ha convertido en una prueba de que Indonesia es capaz de crear un ecosistema energético independiente, sostenible y justo», afirmó Bahlil.

Lea también: Bahlil: La extracción de petróleo en septiembre-octubre supera con éxito el objetivo de la APBN para 2025





Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, Foro Empresarial HIPMI-Danantara 2025

Además de la bioenergía, el gobierno también está acelerando la construcción de plantas de energía geotérmica (PLTP) e intensificando plantas de energía solar (PLTS). «El gobierno ha inaugurado decenas de plantas de energía renovable, acelerando proyectos PLTS con una capacidad de 100 gigavatios (GW)», afirmó Bahlil.

Explicó además que a lo largo de 2025, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales inauguró dos veces proyectos de generación de energía llevados a cabo por el presidente Prabowo Subianto.

En primer lugar, el 20 de enero de 2025, el presidente Prabowo y el ministro Bahlil inauguraron 26 centrales eléctricas con una capacidad total de 3,2 GW. De la capacidad de generación total, el 89 por ciento son generadores basados ​​en EBT.

Luego, el 26 de junio de 2025, se inauguraron 55 centrales eléctricas, con detalles de 8 PLTP y el resto PLTS repartidas en 15 provincias. La capacidad de generación total que se inauguró fue de 379,7 megavatios (MW).



Biodiésel. Fuente de la foto: bpdp.or.id.

Como forma de compromiso del gobierno, para 2030, el objetivo de combinación de EBT nacional se ha revisado al 19-23 por ciento. Este objetivo se establece en el Reglamento Gubernamental (PP) Número 40 de 2025 sobre la Política Energética Nacional (KEN).

Este esfuerzo, dijo Bahlil, no sólo tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono, sino también fortalecer la seguridad energética nacional en medio de los desafíos globales y las fluctuaciones en el mercado energético mundial. (Hormiga)